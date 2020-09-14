كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - أصبح التوتر والقلق من المشكلات الشائعة في حياتنا اليومية، وقد أدى ذلك إلى زيادة المشكلات الصحية المرتبطة بالتوتر، وهو ما نتج عنه العديد من التأثيرات السلبية على صحتنا العقلية والبدنية.

ومنذ العصور القديمة، تم استخدام العلاج بالروائح لتعزيز الشعور بالهدوء والاسترخاء، وهي الروائح التي يمكن الحصول عليها من خلال الزيت العطرية، إذ يمكن أن يساعد استنشاق الزيوت العطرية النقية، إضافة إلى استخدامها موضعيًا في تخفيف التوتر أو الأرق أو الاكتئاب، حيث تقوم الزيوت العطرية بتحفيز خلايا الدماغ المسؤولة عن عواطفنا، مما يساهم بشكل فعال في التخلص من المشاعر السلبية وتهدئة العقل وتقليل التوتر.

وفي السطور التالية، تقدم لك "الخليج 365.نت" أفضل 5 زيوت عطرية فعالة للتخلص من التوتر:



زيت اللافندر

يمكنه أن يساعد في تهدئة الأعصاب



يعد اللافندر من أكثر الزيوت العطرية شيوعًا للاسترخاء، لذلك من الجيد أن تستخدم زيت اللافندر إذا كنت تعاني من التوتر والقلق بشكل مستمر.

وقد أثبت اللافندر قدرته على تهدئة الجهاز العصبي عن طريق خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، كما يمكنه أن يساعد في تهدئة الأعصاب، والتخلص من الأرق وتحسين النوم.

ويمكنك استخدم كرة دوارة لافندر، وتطبيقها على صدغك ومعصميك، أو استخدام زيت اللافندر في تدليك الجسم قبل النوم.

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زيت الورد العطري

يشتهر زيت الورد بقدرته على تقوية القلب



يتم استخراج زيت الورد العطري من بتلات الورد، وتشتهر رائحته بقدرتها على تهدئة الأعصاب وعلاج الصداع وتوازن الهرمونات.

كما يشتهر زيت الورد بقدرته على تقوية القلب في فترات التوتر الشديد والحزن والاكتئاب.

ويمكنك استخدام زيت الورد بوضعه في حمام دافئ، أو وضعه مباشرة على الجلد.

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زيت الإيلنج

يتميز بقدرته على تعزيز الشعور بالراحة



وهو مستخلص من شجرة كانانجا الإندونيسية، ويتميز بقدرته على تعزيز الشعور بالراحة والفرح، وفي نفس الوقت يمكنه تقليل معدل ضربات القلب وتحسين المزاج والمساعدة على الاسترخاء.

ويمكن أن يساعد استنشاق زيت الإيلنج في التخلص المشاعر السلبية وتقليل التوتر، حيث يعمل كعلاج طبيعي للقلق والاكتئاب.



زيت البرغموت العطري

مضاد فعال للاكتئاب



يتم إنتاج زيت البرجموت الأساسي من قشر ثمار الحمضيات العطرية، وغالبًا ما يستخدم في الطب الصيني التقليدي لتعزيز تدفق الطاقة ومحاربة الالتهابات البكتيرية ودعم صحة الجهاز الهضمي.

وهو مضاد فعال للاكتئاب بسبب صفاته التي تعزز الحالة المزاجية، وتعزز مشاعر الفرح والسعادة والطاقة.

ويحسن زيت البرغموت الدورة الدموية، ويحفز الإفرازات الهرمونية وصحة الجهاز الهضمي، مما يحقق التوازن في الجسم.



زيت البابونج

لتنظيم المزاج وتخفيف التوتر



إذا كنت تحب شاي البابونج، فسوف تُقدر التأثيرات المهدئة لزيت البابون، حيث يعزز البابونج الهدوء الداخلي ويقلل من القلق ويهدئ الجهاز العصبي.

كما يمكن استخدام زيت البابونج لتقليل التهاب الجهاز الهضمي وتنظيم المزاج وتخفيف التوتر، وذلك بخلط زيت البابونج العطري مع أي نوع من الزيوت الناقلة من زيت الجوجوبا وزيت الأرجان وزيت بذور العنب، ثم وضعه على سرة البطن.

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