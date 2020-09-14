الفاشينيستا ملكة كابلي تتهم زوجها بالخيانة: خليك مع الرخيص

علاقات و مجتمع

تصدرت الفاشينيستا السعودية ملكة كابلي منصات التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها للخيانة من زوجها المدوّن الكويتي أحمد السالم - بحسب قولها.

ولاقت "كابلي" دعم كبير وتعاطف من قبل المغردين الذين شنوا هجوماً عنيفاً على المدوّن الكويتي، بعدما نشرت كابلي مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" في "إنستجرام" وكتبت عليه: "الغشاش والكذاب يسوي فضل لو غاب".

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ولم تكتف الفاشينيستا السعودية بإعلان خيانة زوجها لها، بل عادت ونشرت عدة تدوينات كتبت فيها: "ليتني لم أخبر أحد عنك لكي تبقى الخيبة بيني وبينك، لا بأس إن خذلتني فأنا خذلت نفسي باختيارك، خليك مع الرخيص.. أنا غالي عليك".

وجاءت التعليقات على منشورها: "بالزمة ملكة كابلي تتخان"، "كيف قدرت تخون ملكة كابلي يا سالم"، "أنت الخسران يا سالم ملكة ما تتخان تتحط على الراس".

هجوم المغردين دفع المدون الكويتي أحمد السالم، للخروج عن صمته، معلقًا عبر حسابه في "سناب شات": "بس للتوضيح، الموضوع ما فيه خيانة وخرابيط".