طبيب أورام يكشف أول أعراض سرطان الدم.. منها الصداع وفقدان الوزن

صحة

يتساءل البعض دائما عن الأعراض المبكرة لسرطان الدم، وهو ما أجاب عنه البروفيسور رومان تيمنيكوف، عضو الجمعية الروسية لأطباء الأورام.

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وينصح الأخصائي بضرورة إجراء الفحوص اللازمة عند ظهور أعراض مثل: الصداع والدوخة وفقدان الشهية والحمى دون سبب واضح والتعب والضعف العام وفقدان الوزن المفاجئ.

وأضاف، يمكن أن تظهر في مراحل المرض المتقدمة، أعراض على شكل عدم انتظام دقات القلب، وظهور بقع زرقاء على الجسم، وسوء التئام الجروح وزرقة في الشفاه والأظافر وإغماء وتشنجات وطفح جلدي وآلام في المفاصل والعظام، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأكد رومان، أنه من الصعب تشخيص سرطان الدم في مراحله المبكرة، ولكن كقاعدة تكتشف الإصابة بالمرض خلال إجراء الفحوصات الطبية الدورية، أو عندما يراجع الشخص العيادة الطبية لسبب آخر.

وأضاف الأخصائي أن على الطبيب المختص الانتباه إلى التغيرات الحاصلة في تركيب دم المريض، وبالأخص الانتباه إلى وجود عناصر غير ناضجة في الدم، على خلفية انخفاض الصفائح الدموية وكريات الدم البيضاء.