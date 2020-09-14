مايان السيد تدعم رضوى الشربيني في أزمتها: لا أتفق معها في الرأي

علاقات و مجتمع

مازال الجدل مستمرًا حول الأزمة التي تمر بها الإعلامية رضوى الشربيني، بعدما قرر المجلس الأعلى للإعلام إحالتها للتحقيق، بسبب تصريحاتها حول الحجاب خلال إحدى حلقات برنامجها.

وأعلن البعض دعمهم للإعلامية رضوى الشربيني، ومن بين الداعمين لها الفنانة الشابة مايان السيد التي عبرت عن دعمها للإعلامية، من خلال مشاركتها في هاشتاج "ادعم رضوى الشربيني، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على "إنستجرام".

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وعقب ذلك، أوضحت "مايان" بأنها لم تتفق مع الإعلامية رضوى الشربيني في تصريحها عن الحجاب، موضحة بأن الملابس ليست الذي يحكم على الشخص إذ كان حسن الخلق أو سيء.

حلقة رضوى الشربيني المثيرة للجدل

وأثارت الإعلامية رضوى الشربيني، ضجة كبيرة عقب حديثها عن الحجاب، بعد توجيهها رسالة لإحدى الفتيات فكرت في نزعه، بعد سنوات من ارتدائه.

ووجهت "رضوى" رسالة خلال حديثها في برنامج"هي وبس"، المُذاع على فضائية "cbc سفرة"، قائلة "أوعي تقلعي الحجاب، المحجبة أحسن مني وأحسن من اللي مش محجبة 100 ألف مرة، المحجبة أحسن عند ربنا من غيرها، لأن اللي مش محجبة شيطانها أشد منها، فمتخليش شيطانها يأثر عليكي وتخلعيه".

بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس الأحد، فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات، وفق بيان مقتضب للمجلس.