اللقطات الأولى من حفل زفاف ديانا كرازون.. فستان طويل ومحتشم (فيديو)

لايف ستايل

تداول البعض مقاطع فيديو من زفاف الفنانة الأردنية ديانا كرازون، على الإعلامي معاذ العمري، وذلك عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "ديانا" بفستان الزفاف، الذي جاء بأكمام شيفون مطرزة بالوورد، كما أن الفستان جاء من الطراز المنفوش ويحمل نقوشات الورود، وارتدت الفنانة الأردنية تاج العرس اللامع، بالإضافة إلى الطرحة الطويلة.

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وتفاعل المتابعين مع إطلالة العروس التي نالت إعجابهم بقولهم: "روعة فستانها"، "ألف مبروك ليها.. ربنا يسعدها"، "قمر أوي".

عقد قران ديانا كرازون

واحتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرازون، قبل 7 أشهر، بعقد قرانها على الإعلامي معاذ العمري، من خلال مشاركة متابعيها لقطات من الحفل، إذ بادرت بوضع صور الدبل التقليدية، حيث أظهرت يدها وفيها خاتم الزفاف، وظهرت كذلك يد زوجها وهو يضع دبلة سوداء.

وقبل ساعات من حفل زفاف الفنانة اليوم، شاركت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كواليس الحفل، من خلال ظهورها برفقة الإعلامي معاذ العمري، قائلةً "بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة، لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".

وتابعت ديانا كرازون، خلال منشورها "احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام، كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيد".