قانوني يوضح عقوبات أحمد حسن وزينب.. تتراوح بين الحبس 6 أشهر والمؤبد

علاقات و مجتمع

قررت النيابة العامة، استدعاء اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، لسماع أقوالهما في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن، بتهمة تعريض حياة طفلهما للخطر.

تعريض حياة ابنتهما للخطر والاتجار بالبشر، تهم قدمت ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، لما يفعلونه بحق طفلتهما "إيلين"، من قبل المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي في النيابة العامة.

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واليوم، جاء قرار النيابة العامة باستدعاء اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، لسماع أقوالهما في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر، بينما قدم "القومي للطفولة والأمومة"، بلاغهما بتهمة الاتجار بالبشر.

تعريض حياة الطفلة للخطر

ومن جانبه، أوضح المحامي محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، في حديثه لـ"هن"، أن تعريض حياة الطفلة للخطر من قبل الأبوين، تهمة يعاقب عليها قانون الطفل، طبقًا للمادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008.

وأوضح "بدوي"، أنه في هذه الحالة يعاقب، الأبوين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

الإتجار بالبشر

وأضاف المحامي: أما في حالة معاقبة الأبوين بتهمة الاتجار بالبشر والاستغلال السيء لها، تنص المادة 6 من قانون 64 لعام 2010 بشأن (مكافحة الإتجار بالبشر والاستغلال)، بأنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.