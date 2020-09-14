بعد إصابتها بكورونا والسرطان.. فخرية خميس فنانة عمانية ولدت بالكويت

علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة العمانية فخرية خميس، إصابتها بفيروس كورونا المستجد وخلال خضوعها للتحاليل تبين إصابتها بمرض السرطان.

ونشرت فخرية خبر إصابتها عبر حسابها بـ "انستجرام" وأنها ستبدأ برنامجها العلاجي تحت إشراف أحد الأطباء المتخصصين.

ووجهة الفنانة العمانية رسالة صوتية لجمهورها، ظهرت خلالها بصوت مرهق للغاية، قالت فيها: "أصبحت لا أستطيع الدخول على الواتساب لما أشعر به من تعب وإرهاق شديدين، وأرجو من الجميع التفهم والتقدير والدعاء الصادق لي".

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وفخرية خميس ممثلة عمانية، ولدت في الكويت عام 1960، وظهرت كممثلة لأول مرة عام 1974 من خلال مسرح الشباب بعمان، ومن خلاله قدمت 20 مسرحية وطنية واجتماعية وتاريخية.

عملت بالفترة من عام 1976 وحتى 1996 في وزارة الإعلام كمذيعة في إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، ومقدمة ومعدة لكثير من البرامج الثقافية والمنوعات، كما قامت بتأليف تمثيليات إذاعية.

حصلت على دورة من المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة بين عامي 1981 و1982 واشتهرت بأدوارها الكوميدية.

حصلت على جائزة مسابقة الإبداع الإعلامي في مجال التمثيل، عن المسلسل الإذاعي رياض العاشقين من قبل وزارة الإعلام عام 2005.

وفي عام 1999 حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسرحية عائد من الزمن الآتي، في مهرجان المسرح الخليجي السادس للفرق الأهلية، الذي أقيم في سلطنة عمان.