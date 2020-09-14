في عيد ميلاده الـ 46.. شائعات زواج لاحقت وائل كفوري "بينهم إليسا"

علاقات و مجتمع

رسائل محبة صديقاته والمعجبات، ملئت الصفحات الرسمية للفنان اللبناني وائل كفوري عبر "إنستجرام" و"تويتر" و"فيسبوك"، احتفالا بعيد ميلاده الـ46، بادئا حياة جديدة بعد سنوات من النجاح وشائعات زواجه بالعديد من الفنانات والمشاهير.

"هن" رصدت أبرز شائعات ارتباط "فتى أحلام الفتيات" اللبناني، خلال الفقرات التالية:

شيرين سايس

"صرنا أنا وإياك أكتر من صحبة، يا ضلي يا روحي".. بتلك الكلمات أثارت المغنية الشابة شيرين سايس، الجدل حول ارتباطها بالفنان وائل كفوري، والتي نشرها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" منذ عدة أشهر.

ومن جانبه، لم يعلق الفنان على المنشور، كما أن "سايس" ليست ضمن قائمة الأصدقاء التي يتابعها عبر "إنستجرام"، ما جعل عدد من الجمهور يعتقد أن نبأ الارتباط بها مجرد شائعة، وسط تأكيد مصدر مقرب من الفنان لـ"الوطن" أن ذلك الأمر عارِ تماما من الصحة.

جيسيكا عازار

نفت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار، زواجها من الفنان وائل كفوري، خلال لقائهما مع قناة "وان تي في".

وقالت "جيسيكا"، إنها لا تعرف مصدر تلك الشائعة، مضيفة: "آخر فترة الناس بيشوفنا كتير مع بعض، فحبوا يتسلوا بأخبار وروايات غير حقيقية"، لافتة إلى أن البعض اختلق الشائعة لكونها عزباء، في ظل طلاق الفنان اللبناني.

وتابعة الإعلامية: "إحنا أصحاب، وباقين أصحاب، أنا بحبه وبحترمه بس.. وإحنا ما تزوجنا".

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نوال الزغبي

في 1996، لاحقت "كفوري" شائعة ارتباطه بالفنانة نوال الزغبي، عقب غنائهما سويا "دويتو" "مين حبيب أنا"، إلا أنهما سارعا بنفي الأمر، خلال تصريحات صحفية، ليعود الجدل مجددا حول علاقتهما عندما صرحت "نوال" بأنها تقبل الزواج من "كفوري" إذا عُرض عليها ذلك، خلال مقطع فيديو نشره الإعلامي ربيع هنيدي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وجاءت تلك التصريحات، خلال حديثه معها عن إمكانية الزواج من المطرب وائل كفوري، حال عرضه الارتباط بها، وذلك عقب أيام من إعلان انفصاله عن زوجته "أنجيلا بشارة".

وعادت "نوال" للتأكيد على أنه لا تجمعها بالفنان اللبناني سوى "علاقة صداقة" قوية، خلال تصريحات صحفية.

إليسا

صداقته الحميمة مع الفنانة إليسا، جعلتهما في مرمى أسئلة وسائل الإعلام عن ارتباطهما، في ظل نفيهما باستمرار لارتباطهما، حتى توترت العلاقة بينهما في 2018، حيث أنه لم يكن من الداعمين المقربين لها خلال رحلة تعافيها من سرطان الثدي.

أحلام حجي

تداول العديد من وسائل الإعلام، نبأ زواج ملكة جمال الشرق الأوسط سابقا، والفنانة المغربية، أحلام حجي، من المطرب اللبناني، إلا أنها أكدت في تصريحات تلفزيونية في 2014، أن ارتباطها بـ"كفوري" مجرد شائعة.

وأشارت "حجي" إلى أن السبب في تداول الشائعة بقوة، أنها تزامنت مع أنباء طلاقه لزوجته، لافتة إلى أن "كفوري" لم ينف الشائعة، لانشغاله بتحضير ألبومه الجديد.