احذر تنفيذ مقلب في طفلك.. قد يصيبه بـ"الجلوتوفوبيا" و7 مشكلات نفسية أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أثار اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي الأيام السابقة، وذلك بعد نشرهما فيديو لابنتهما الصغيرة إيلين، أثناء إعدادهما مقلب تسبب في فزعها.

وفي الفيديو الذي نُشر على صفحتهما، ظهرت الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلب في الطفلة الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفسها، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته؛ بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

وفي هذا الصدد يستعرض لكم "الخليج 365"، مخاطر وتأثير المقالب على نفسية الأطفال الصغار، كما أوضحت الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد استشاري علم النفس والعلاج الأسري.

1- فقدان الثقة في نفسه وفي والديه وفي أقرب الناس لديه.

2- يتبع الطفل هذا الأسلوب مع والديه لاحقا.

3- انزعاج وترويع وخوف الطفل.

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4- إصابة الطفل بالمشكلات النفسية أثناء النوم، منها الكوابيس والهلاوس والتخيلات.

5- التعرض للصدمة العاطفية، وهي نوع من أنواع الاضطرابات النفسية التي تأتي للطفل ويمكن أن تظل معه باقي العمر.

6- تكرار المقالب، يعرض الطفل للاكتئاب على المدى الطويل.

7- انعدام الشعور بالأمان في علاقته مع الآخرين.

8- الإصابة بمرض الجلوتوفوبيا، وهو مرض يصيب الأطفال عند تعرضهم لصدمة، مثل صدمة المقالب أو من خلال السخرية من قبل أصدقائهم، ما يؤثر على شخصية الطفل بالسلب.

ونصحت استشاري علم النفس، الآباء بتجنب إعداد المقالب لأطفالهم الصغار؛ تجنبا لحدوث المشكلات التي تم ذكرها سابقا، ومن الأفضل القيام بالأنشطة اليومية والحياتية المفيدة معهم أو الهوايات أو ممارسة التمارين الرياضية.

وتابعت أن المزح والفكاهة عن طريق اللعب والضحك مهم جدا، حيث إنه يساعد على تعزيز روابط العلاقة بين الآباء وأطفالهم، على عكس المزاح المروع أو المقالب.