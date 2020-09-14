أسبابه مختلفة.. 7 طرق تساعدك على التخلص من "اللغد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل: يعتبر الذقن المزدوج، أو ما يعرف باسم "اللغد" تجمعات دهنية موجودة أسفل الذقن، ترجع أسباب ظهوره لعدة عوامل، أبرزها زيادة الوزن وعدم الاهتمام بصحة البشرة، ويساعد اتباع بعض الطرق البسيطة على التخلص منه. اضغط هنا

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