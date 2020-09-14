لماذا لا نطرد الأبراص والسحالي من حديقة المنزل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

لدى الأبراص العديد من القوى، بداية من أقدامها وقدرتها على التشبث بالجدران والسقوف، وانتهاء بقدرتها الاستثنائية على رؤية الألوان خلال الليل أو الأماكن المظلمة.

وعندما يرى الناس هذا الحيوان في حديقة منازلهم، يرغب العديد منهم في التخلص منه في أسرع وقت ممكن، لكننا نقدم لكم 5 أسباب توضح خطأ هذا التصرف، وفق ما نقل "برايد سايد".

1- تتغذى على الحشرات الضارة

يعتقد بعض الناس أن جميع الزواحف خطرة على الإنسان، لكن هناك العديد منها التي لا تشكل أي خطورة، بل يمكن أن تكون مفيدة، مثل الأبراص المنزلية الشائعة، حيث تتغذى على الحشرات التي غالباً ما تكون ضارة، مثل الصراصير والعث والذباب والعناكب والنمل الأبيض والدبابير.

2- الحديقة نظيفة وخالية من المواد السامة

هناك العديد من المواد الكيميائية التي تعتبر سامة للأبراص، لذلك إذا استعمرت هذه الزواحف حديقة منزلك، فهذه علامة جيدة؛ لأن هذا يعني أن حديقتك صديقة للبيئة وخالية من تلك المواد السامة.

وبما أن الحشرات يمكن أن تطوّر مقاومتها للمبيدات الحشرية، فقد لا تغادر حديقتك مطلقًا أو تعود إليها بمجرد أن تتبخر المبيدات.

لذلك، فإن الطريقة المثلى للتخلص من هذه الآفات في الحديقة، هي السماح للأبراص بأداء وظيفتها المعتادة بتناولها.

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3- لن يأكل البرص أي من ثمار حديقتك، على عكس الطيور

لن تأكل هذه المخلوقات أي توت أو فواكه أو خضروات من حديقتك، وهذا هو الاختلاف الحقيقي الذي يميزها عن الطيور التي تتغذى أيضًا على الآفات، ولكنها في المقابل تحب التوت وغيرها من الفواكه التي تزرعها في حديقتك.

قد تبدو الطيور أكثر لطفاً وأقل ضرراً، ولكن في الواقع، يمكنها ببساطة أن تفسد بمنقارها محصولك بالكامل، بينما تقوم السحالي والأبراص بحمايته.

4- ليست ضارة على صحة الإنسان.

قد يبدو أن الأبراص لديها قوى خارقة لأنها تستطيع الزحف على الأسقف وإصدار أصوات غريبة أثناء الليل، إلا أنها في الواقع ليست مخيفة على الإطلاق.

ليست الأبراص المنزلية سامة على الإطلاق ولا تشكل أي تهديد للبشر (عدا أنها يمكن أن تعض أحدهم عند شعورها بالخطر)، بل تقدم لهم خدمة مجانية عن طريق التغذي على الحشرات داخل المنازل وخارجها.

5- يمكن أن تحمل الأبراص مرض السالمونيلا، ولكن هذا أمر من السهل تجنبه.

يمكن للأبراص أن تحمل مرض السالمونيلا مثل غيرها من الزواحف، ولكنها لا تنقله من خلال العض، بل من خلال فضلاتها.

لذلك إذا وجدت فضلات البرص على شيء ما، يجب أن تغسله جيداً، وبالطبع لا يجب تقبيل هذه الزواحف (مثلها مثل تقبيل القطط أو الكلاب أو الحيوانات الأخرى).