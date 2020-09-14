مي سليم تخطف الأنظار بفستان مصنوع من الكافيار والمعدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

فاجأت الفنانة مي سليم متابعيها بإطلالة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها تظهر فيها بلوك جديدة بها للمرة الأولى.

واعتمدت مي في إطلالتها على لوك معدني في الفستان والأكسسوارات.

وارتدت مي فستانا ذهبيا مصنوعا من الكافيار وأعلاه توب من الحليات المعدنية ومزين بالكوينز الفضية.

وفي الإكسسوارات اعتمدت على توكة رأس مليئة بالكوينز المعدنية وضعتها فوق شعرها المنسدل، وأسورة عريضة ارتدها في يدها.

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