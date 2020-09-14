لعنقود العنب فوائد مذهلة.. وفي هذه الحالة ينذر بالإصابة بـ3 مشكلات صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

العنب من أهم الفواكه الصيفية التي يحرص على تناولها الكثير من الأشخاص، نظرا لمذاقه الرائع وفوائده العظيمة التي يستفاد منها جسم الإنسان، ولكن بالرغم من ذلك إلا أن الإفراط في تناوله له العديد من الأضرار.

ويوضح الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية لـ"الخليج 365" فوائد تناول العنب في النقاط التالية:

-مصدر جيد للسكريات البسيطة.

-يحتوي على نسبة بسيطة من الكربوهيدرات.

- غني فيتامين أ.

- يحتوي على نسبة من الأملاح المعدنية، خاصة العنب الأحمر.

-ملئ بالكثير من المواد المضادة للأكسدة.

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- يحتوي على نسبة جيدة من الحديد.

وحذّر استشاري التغذية من حالة واحدة قد تسبب مشكلات صحية وهي الإفراط في تناولها، والذي قد يسبب التالي:

- ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل كبير وسريع.

- حدوث المؤشر السكري والحمل السكري العالي.

- حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال.

-يجب عدم الإفراط في تناوله خاصة لمرضى السكر والأشخاص الذين لديهم مشاكل مع إفراز الأنسولين.

ينصح "حماد" ربات البيوت بضرورة غسل وتنظيف العنب جيدا بالماء الجاري قبل تناوله، للتخلص من بقايا الأتربة والأوساخ الموجودة له ولضمان صحة وسلامة العنب، نظرا لأنه دائما متلاصق الحبات وملئ بالأتربة وأحيانا يتواجد به بعض الحشرات.

وعن المعدل الطبيعي، يقول استشاري التغذية إنه يمكن تناول حفنة صغيرة أو ما يعادل 10 حبات أو عنقود صغير من العنب، كحد أقصى في اليوم.