لايف ستايل
شاركت الفنانة نسرين أمين، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لها أثناء استمتاعها بالبحر.
وعلقت "نسرين" على الفيديو، الذي ظهرت من خلاله بـ"الكاش مايوه": "الصيف مش أوفر"، وتفاعل معها متابعيها في التعليق على الفيديو الذي حصد أكثر من 47 ألف مشاهدة.
وعلق الفنان شيكو، على الفيديو: "الصيف مش أوفر.. أنتي اللي أوفر"، كما جاء من ضمن التعليقات: "إيه القمر دا"، "ما أجمل ضحكتك وطلتك".
وشاركت نسرين أمين في رمضان الماضي 2020 في مسلسل "لما كنا صغيرين"، وهو من بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وريهام حجاج.
كانت هذه تفاصيل خبر نسرين أمين بكاش مايوه على البحر.. وشيكو يعلق: "أنتي أوفر" (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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