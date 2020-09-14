نسرين أمين بكاش مايوه على البحر.. وشيكو يعلق: "أنتي أوفر" (فيديو)

لايف ستايل

شاركت الفنانة نسرين أمين، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لها أثناء استمتاعها بالبحر.

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وعلقت "نسرين" على الفيديو، الذي ظهرت من خلاله بـ"الكاش مايوه": "الصيف مش أوفر"، وتفاعل معها متابعيها في التعليق على الفيديو الذي حصد أكثر من 47 ألف مشاهدة.

وعلق الفنان شيكو، على الفيديو: "الصيف مش أوفر.. أنتي اللي أوفر"، كما جاء من ضمن التعليقات: "إيه القمر دا"، "ما أجمل ضحكتك وطلتك".

وشاركت نسرين أمين في رمضان الماضي 2020 في مسلسل "لما كنا صغيرين"، وهو من بطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وريهام ‏حجاج.