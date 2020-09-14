الأب المكتشف عدم انتساب أبنائه له يروي تفاصيل جديدة: معايا شهود

علاقات و مجتمع

الوقت يمر ببطء شديد، ينتظر بصبر بزوغ شمس صباح الثلاثاء، حتى يحين موعد الحكم النهائي في قضية اتهامه لزوجته بالزنا المسجلة برقم 38590، بعد اكتشافه أن أبنائه الثلاثة التي أنجبتهم السيدة التي شاركها حياته مدة تتجاوز الـ11 سنة ليسوا من صُلبه.

محمد هادي يروي لـ"الوطن"، تفاصيل جديدة في قضية إنكار نسبه لأبنائه واتهامه بخيانة زوجته له مع عشقيها، قائلا إن لديه شهود من الجيران يثبتوا تردد عشيقها عليها طوال مدة غيابي عن المنزل، "كانت بتروحله البيت اللي جنب سكن عيلتها، اللي كانوا عارفين كل حاجة، مستغلة انشغالي بالعمل 14 ساعة برة البيت طول شغلي في القاهرة"، لتستمر "علاقتهما المحرمة" بعد سفر الزوج الثلاثيني إلى شرم الشيخ ثم عمله خارج مصر بإحدى الدول العربية، وفقا لما ذكره "هادي".

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"هادي": أهل مراتي بيقولوا عليا المجنون اللي رمى العيال

بالرغم من حصول الزوج على مستندات رسمية من الطب الشرعي، تثبت عدم نسب أبنائه الثلاثة له، إلا أن أهالي الزوجة تتحدث عنه بالسوء، وتنعته بين الجيران وأهالي المنطقة بالشبرا بـ"الراجل المجنون اللي رمى عياله"، لتشويه سمعته وتبرئة ابنتهم، "وأنا مش راضي أظهر خالص عندهم، علشان ميحصلش بينا أي مشادات، ومستنى أخد حقي بالقانون"، في ظل اختفاء الزوجة تماما منذ إصدار حكم مبدأي بتاريخ 22/9/2019 بـ3 سنوات سجن وكفالة 20 ألف جنيه.

يحاول "هادي" ربح قضية إنكار نسب الأطفال الثلاثة في محكمة الأسرة، إلا أن العديد من القانونيين شددوا على صعوبة موقفه، لاكتشافه الواقعة بعد مرور سنوات على إنجابهم وإصدار شهادات ميلاد لهم، "وأنا مصدوم من اللي بسمعه عن تفاصيل القانون، هو المفروض أعمل تحاليل (دي إن آي) للعيال اللي مراتي خلفتهم"، مؤكدا أنه اكتشف خيانتها له بالصدفة من خلال رسائل "مجهولة المصدر" في نوفمبر 2018، ليبدأ في البحث والتحرى حتى تأكد من خيانتها.

شعوره بالظلم تضاعف بعد إطلاعه على صور أبناء العشيق، "لقيت ابنه الكبير من مراته اللي متجوزها شبه ابني الصغير، وبنتي كمان صورة طبق الأصل منه، الموضوع يقهر بجد"، واصفا زوجته بـ"الشيطانة" التي خدعته لمدة تجاوز الـ10 سنوات بعشقها له، "كانت بتقولي أنت حب عمري، وعيشتني قصة غرام وهمية"، في انتظار إصدار أحكام صارمة في قضيته، مستغيثا بالنائب العام للتدخل.