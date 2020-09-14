حملة دعم من المحجبات وغير المحجبات: رضوى الشربيني "هي وبس"

علاقات و مجتمع

كلمات تفوهت بها المذيعة رضوى الشربيني في إحدى حلقات برنامجها "هي وبس"، ردًا على شكوى إحدى متابعتها التي كانت تبحث عن سبل للثبات على حجابها بعد أن بدأت تراودها بعض الأفكار لخلعه، تحدثت "الشربيني" بتلقائية في محاولة منها لأن تجعلها تتراجع عن أفكارها باعتبار أن الحجاب فرضًا، كان هذا سببًا في إحالتها للتحقيق من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأمر الذي جعل العديد من الفتيات من المحجبات وغيرهن يدشن هاشتاج باسم "ادعم رضوى" اعتراضًا على الطريقة التي تعاملت بها والعقاب الذي لحق بها دون تهمة.

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رضوى عرابى، غير محجبة، لم تشعر بأن حديث "الشربيني" كان به تمييز حين قالت: "لو انت المحجبة الوحيدة وسط صحابك دي مش حاجة تقل منك إنتي أحسن عند ربنا"، لافتة إلى أن هذه الحقيقة وتنتظر اليوم الذي ترتدى فيه الحجاب: "أنا مش محجبة وبدعمها لأن كل كلامها كان صح ومقالتش حاجة وحشة عن غير المحجبات على الأقل كنت حسيت"، مؤكدة أن ما حدث معها من تحويلها للتحقيق لا يجوز لأنه ليس هناك سبب لمعاقبتها لأنها لم تخطئ وما تفوهت به فهو كلام الله لأن الحجاب فرض وليس فضيلة".

دعمت سهام سعيد، رضوى الشربيني من خلال الهاشتاج ونشر منشورات لها تُثني على موقفها وحديثها: "كلنا بندعمها مش بس المحجبات وغير المحجبات كمان لأنها مقالتش حاجة غلط المحجبة فعلًا أفضل لأنها سابقة بخطوة قصدها مكنش إنها أفضل في كل حاجة هي أفضل في الجزء ده بس"، لافتة إلى أن المحجبات كثيرًا ما يتعرضن للهجوم والتضييق ويتم حرماهن من دخول الشواطئ وبعض الكافيهات والمطاعم ولم يتحدث أحد عن هذه الجزئية: "مشوفناش حد فيهم اتحول للتحقيق والمسلسلات اللي بتطلعنا في أسوأ صورة وإن المحجبة ست مابتفهمش ورجعية ومتخلفة ليه محدش بيحاسب دول رضوى مغلطتش نهائي".

توافقها الرأي نهلة النقيب، معبرة عن استيائها من الطريقة التي تعاملت بها رضوى الشربيني عن الحجاب وكأنه شيء منبوذ: "مش رضوى اللي بتقول الحجاب فرض ده الدين اللي بيقول ده"، مؤكدة أن الحجاب فرض على كل مسلمة وهذا الأمر ليس فيه خلاف: "كون إن لسه فيه بنات متحجبتش ده ميديش الحق لإهانة الحجاب".

"كل اللي قالته إن الحجاب فرض وإن البنات اللي لبسوا الحجاب يثبتوا عشان هما أفضل اكيد"، تقولها علا حسان، مؤكدة أن لو كان حديثها بالعكس وأهانت الحجاب كان خرج الناس وقالوا حرية رأي.