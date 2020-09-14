صور.. "مياه مجهولة" تدمر منزل الفنانة مها أحمد

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة مها أحمد مجموعة من الصور التي تظهر حجم الدمار الذي وصل إليه نتيجة تعرضه للغرق.

وتسبب الغرق في تفكك الأرضية الباركيه، وفقا للصور التي نشرتها الفنانة عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "ربنا كريم الحمدلله".

Advertisements

وسبق نشر الصور منشور كتبت فيه مها:"بيتي خرب ماية ومش عارفين ايه السبب، سترك يارب".

وكانت قد أعلنت الفنانة مها أحمد، مطلع هذا الشهر نجاتها من الموت بعد تعرضها لحادث سير بسيارتها على طريق الساحل الشمالي أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وكتبت مها في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله على كل شيء.. كنت هعمل حادثة فظيعة في طريق الساحل.. ورب العرش نجاني.. الحمد لله".

وكانت آخر ظهور لمها أحمد على الشاشة من خلال مسلسل "رسايل" مع الفنانة مي عز الدين وبمشاركة خالد سليم، أحمد حاتم، أحمد سعيد عبد الغنى، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، وإخراج إبراهيم فخر.