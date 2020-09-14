أروى تتحول لعبلة كامل بالحجاب: اللي زيي خلصوا خلاص (فيديو)

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو لا يتعد مدته الثوان، شاركته المذيعة والفنانة أروى، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلاله بالحجاب وبدون ماكياج.

أدت أروى مشهد تمثيلي للفنانة عبلة كامل، خلال دورها في فيلم"خالتي فرنسا"، وهي تتوسل أحد أولياء الله الصالحين.

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وقالت أروى خلال المشهد الذي تقلد فيه الفنانة عبلة كامل،"العيبة متطلعش مني.. ده أنا حنينة واللي في جيبي مش ليا، ده أنا اللي زيي خلصوا خلاص ما تلاقيش منهم اليومين دول"، لترد عليها إحدى السيدات، قائلةً "انتي بتدعي ولا بتدللي على نفسك"، لترد "ده انتي بتتصنطي بقى". ليتردد الإيفيه كلما أراد أحد مدح نفسه بطريقه فكاهية أمام الآخرين.

تفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع مقطع الفيديو المصور التي شاركته، حيث حصد آلاف المشاهدة، ومئات التعليقات والتي كان من أبرزها، "يعطيك الصحة جامدة في التمثيل، مبهرة، ابدعتي، قلدتيها بالظبط".

وكانت أروى لفتت الانتباه، خلال شهر رمضان الكريم لعام 2020، من خلال تقديمها برنامج "رامز مجنون رسمي"، سواء في تفاصيل ملابسها أو تعليقات رامز جلال عليها، وهي واحدة من المشاركين في المقلب كونها المذيعة التي توهم الضيف بالبرنامج حتى يأتي دور رامز جلال.