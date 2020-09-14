الامارات | صورة عمرها 45 عاما لكاظم الساهر يكشفها ابن شقيقته

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة عمرها 45 عاما لكاظم الساهر يكشفها ابن شقيقته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف ابن شقيقة الفنان العراقي كاظم الساهر عن صورة قديمة ونادرة له بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده، والتي التقطت قبل 45 عاما. ويعود تاريخ هذه الصورة التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي إلى عام 1975، حيث يظهر بدر السامرائي بجوار خاله كاظم الساهر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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