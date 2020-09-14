علماء يدرسون التسلسل الجيني لـ"كورونا" لفك اللغز

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يدرس مجموعة من العلماء في الهند، التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد، والتي قد تفك لأول مرة لغز الإصابة بـ"كوفيد 19".

وكشفت موقع "تايمز نيوز ناو" أن العلماء يدرسون هذا التسلسل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الهند، مشيرا إلى أن الدراسة تهدف إلى فحص التباين الجيني، والأهداف الجزيئية المحتملة في الفيروس والإنسان، للعثور على إجابات ممكنة تساعد في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزارة الاتحاد للإعلام والإذاعة إن تلك الدراسة تتم تحت رعاية مجلس أبحاث العلوم والهندسة الهندي التابع لقسم العلوم والتكنولوجيا، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك".

ونقل التقرير عن دكتور إندراجيت ساها، الأستاذ المساعد في قسم علوم وهندسة الكمبيوتر في المعهد الوطني لتدريب وأبحاث المعلمين التقنيين، في كولكاتا، قوله إن "الدراسة تعتمد على تفكيك فيروس كورونا المستجد إلى عدة أجزاء للوصول إلى جذوره ورؤيته من عدة اتجاهات".

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طور الفريق البحثي برنامج توقع "كوفيد 19" على شبكة الإنترنت للتنبؤ بتسلسل الفيروسات عبر الإنترنت على أساس التعلم الآلي وقام بتحليل 566 جينومًا هنديًا لفيروس كورونا المستجد، للعثور على التباين الجيني من حيث الطفرة النقطية وتعدد أشكال النوكليوتيدات الأحادية.

وأوضحت الدراسة: "لقد اكتشفوا بشكل أساسي أن 57 من أصل 64 جينوم متعدد الأشكال موجود في 6 مناطق ترميز لجينومات فيروس كروونا المستجد في الهند فقط، وجميعها غير مترادفة في الطبيعة".

وتابعت: "وسع الباحثون هذه الدراسة لأكثر من 10 آلاف تسلسل حول العالم، بما في ذلك الهند ووجدت 20260 و18997 و3514 نقطة طفرة فريدة على مستوى العالم، بما في ذلك الهند".

كما يعمل العلماء على تحديد البروتينات المستهدفة المحتملة للفيروس والمضيف البشري المستند على تفاعلات البروتين والبروتين.

كما قاموا بدمج معرفة التباين الجيني، والتعرف على المرشحين للقاح الاصطناعي بناءً على مناطق الجينوم المحفوظة.