"مبروك يا أبو عمر".. فيديو لسعودية تحتفل بزواج زوجها من امرأة ثانية يشعل مواقع التواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
سادت حالة من الجدل بين مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلنت مواطنة سعودية موقفها ورد فعلها تجاه عقد قران زوجها على امرأة ثانية.
ونشرت المواطنة السعودية "أم عمر" مقطع فيديو يكشف احتفالها رفقة أطفالها بزواج زوجها من امرأة ثانية، وتظهر خلال الفيديو رفقة زوجها وطفليها وهم يلتفون حول طاولة وضعت عليها بعض المشروبات ومزينة بالورود والشموع وكعكة مكتوب عليها، "ألف مبروك الملكة يا أبو عمر".
وكتبت على الفيديو تعليق، "هديتي المتواضعة لزوجي بمناسبة زواجه الثاني، حبيت أشاركها معكم لنشر السلام والألفة بين الأسر السعودية"، وفق ما نقلت "سبوتنيك".
واختتمت المرأة السعودية تعليقها بهاشتاج (شوق_الدوينيتبارك_لزوجها_زواجه_الثاني"، وهو ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "تويتر".
وسرعان ما تداول آلاف المغردين الفيديو وانقسم رواد "تويتر" حول رد فعل السيدة السعودية، حيث اعتبر فريق، "أنه من الأخلاق الحميدة وأنها نموذج للزوجة الصالحة".
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