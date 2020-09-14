أفكار مكياج باللون الأخضر لليوم الوطني السعودي ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - يحرص الجميع على الاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي لعام ٢٠٢٠، ولأننا نهتم بتفاصيل جمالك، ولحرصك على أن تحصلي على مظهر جذاب ومكياج مميز وعصري، لا بدَّ أنك تفكرين في اعتماد مكياج يحاكي أبرز صيحات الموضة ويلائم إطلالاتك؛ لذا نقدِّم لكِ عدة طرق لمكياج أخضر جذاب وناعم يمكنك تطبيقه؛ لتكملي تفاصيل تألقك عند الاحتفال باليوم الوطني الـ٩٠.



مكياج عصري للبشرة الفاتحة

مكياج عصري للبشرة الفاتحة



يُعتبر مكياج العيون الأخضر خياراً رائعاً للاحتفال باليوم الوطني؛ لذا قومي -عزيزتي- بتطبيق ظلال العيون باللون الأخضر، وارسميها بأسلوب الآيلاينر المجنح بالآيشادو الرمادي، ولمكياج عيون ساحر وجذاب، أضيفي قصاصات الورق الذهبية، واستخدمي الرموش الاصطناعية لتعمل على إبراز العين، وتجعلها تبدو أكثر حجماً واتساعاً، وأكملي مظهرك بطلاء الشفتين الزهري.

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مكياج ناعم بأسلوب جريء للبشرة الحِنْطِيَّة

مكياج ناعم بأسلوب جريء للبشرة الحِنْطِيَّة



ليس هناك أفضل من اللون الأخضر لتزيني عينيك به في اليوم الوطني لعام 2020؛ فبالإضافة إلى كونه يرمز إلى لون العلم السعودي؛ فإنه يُعَدُّ من أبرز اتجاهات موضة مكياج فصل الخريف الحالي، ولذا يمكنك تطبيق مكياجك بتدرجات اللون المشمشي والأخضر والبني في العينين، ورسمهما بقلم الآيلاينر الأسود لمظهر عصري ومميز، واستخدمي اللون الزهري اللامع في الخدين والشفتين؛ ليضفي على مظهرك المزيد من الأنوثة، ولإطلالة أخرى تناسب البشرة الحِنْطِيَّة تألقي -عزيزتي- برسمة خضراء عصرية للعينين، واستعيني بالآيشادو الأبيض في مدمع العين والعدسات الفاتحة، وقومي بوضع البلاشر وطلاء الشفاه باللون الزهري اللامع.



أبرز طرق المكياج اللامع باللون الأخضر لذوات البشرة الداكنة

أبرز طرق المكياج اللامع باللون الأخضر لذوات البشرة الداكنة



لمكياج متألق ومشرق يناسب هذا اليوم، قومي في البداية بتنظيف وترطيب بشرتك، ثم ضَعِي البرايمر على أنحاء وجهك؛ ليجعل مكياجك ثابتاً لأطول مدة ممكنة، ومن ثَمَّ ضعي كريم الأساس باللون القمحي المائل إلى الذهبي، أو اختاري كريم أساس بدرجة تناسب بشرتك، وقومي عند تزيين العينين بدمج درجات مختلفة ولامعة باللون الأخضر للجفن وأسفل العين مع اللون الترابي لبقية العين، واستعيني بالرموش السوداء الاصطناعية لتظهر عينيك بشكل جذاب، وأكملي جمالك ببلاشر وقلم الروج باللون البني، ولإطلالة أخرى أكثر نعومة وبساطة، قومي بتزيين عينيك بأكملها بالآيشادو الأخضر، ثم أضيفي الجليتر للجفن، واستعيني بالرموش الاصطناعية مع أحمر الخدين والشفتين باللون البني، ولمظهر أكثر عصريةً، يمكنك تزيين وجهك برسومات بيضاء تلائم هذه المناسبة.

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