حيل عبقرية تجعل روتين جمالك مثالياً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - تتوافر بعض الحيل العبقرية التي ربما تجهلها نساء كثيرات، إلا أنها ستشكل علامة فارقة في روتين الجمال خاصتهن فيما لو اتبعنها، من المكياج الى الشعر وصولاً الى العناية بالبشرة، والأهم أنها توفر عليهن الكثير من الأموال، سنعرفك إلى أبرزها في هذا المقال.



أيلاينر مجنج مثالي



تتمنى نساء كثيرات الحصول على أيلاينر مجنح مثالي لا تشوبه شائبة، لكن في أوقات كثيرة يفشلن في تحقيقه بشكل متقن، لذلك اتبعي الحيل التالية:

- استخدمي الفازلين لإصلاح خط الأيلاينر وجعله أكثر حدة.

- ضع نقطة على الخط أولاً قبل ملء الفراغ بينهما.

- استخدمي ظلال العيون الداكنة وفرشاة بدلاً من الكحل السائل للحصول على تطبيق أكثر نعومة.

- طبقي الكونسيلر على الصدغ عند رسم الأيلاينر المجنح لجعله أكثر وضوحاً.

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صابون الحواجب



تتطلب رسمة الحواجب عملاً أكثر بكثير مما قد يبدو، لا سيما لفرد شعيرات الحاجبين ووضعها في مكانها المناسب للحصول على الشكل المطلوب. وعادة ما تتم هذه المهمة من خلال تصفيح الحاجب. ألا أن صابون الحواجب يعد خياراً رائعاً للحفاظ على شكل الحواجب لوقت طويل، من خلال خلق غلاف من الصابون الشفاف.



تجعيد الشعر بالقماش



إذا كنت ترغبين في حصول على شعر بتموجات شعر هوليوودية مثالية من دون استخدام أي أدوات ساخنة أو منتجات كيماوية، فليس عليك سوى استخدام قطع القماش، التي يعتمد حجمها على حجم التموجات التي ترغبين فيها، بحيث تلفين بها خصلات شعرك وتتركينها طوال اليوم، ومن ثم إزالتها في صباح اليوم التالي.

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التخلص من النمش

التخلص من النمش



على رغم وجود الكثير من منتجات العناية بالبشرة التي تُعنى بالتخلص من النمش، إلا أن هناك حيلة بسيطة جداً تضمن لك التخلص نهائياً من هذه المشكلة، ألا وهي الحناء وعصير الليمون، بحيث تمزجينهما ليصبحا خليطاً متجانساً، ومن ثم تقومين بوضع الخليط على أماكن النمش، وحين يجف نظفي بشرتك بالغسول الملائم.



حلاقة الوجه



ظهر هذا الاتجاه في الأصل في عام 2017، وعلى رغم أنه اتجاه مثير للجدل، ألا أنه ذو فوائد كثيرة وفورية، من بينها: بشرة أنظف وأكثر نعومة، وسهولة في تطبيق المكياج. وتتبع الكثير من النجمات وعارضات الأزياء العالمية هذا الإجراء، فهل ستجربينه؟



العلاج المنزلي بالألوفيرا



الألوفيرا هو منجم طبيعي ذو فوائد لا حصر لها للبشرة، وذلك بفضل خصائصه المضادة للأكسدة. قومي بتقسيم ورقة الألوفيرا الى قسمين وتطبيقها مباشرة على البشرة وتركها الى أن تجف، مما يساهم في معالجة البثور وندبات حب الشباب وشد التجاعيد وملء الخطوط الدقيقة. كما أن الألوفيرا يجعل يديك أكثر نعومة وذات مظهر شبابي.

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