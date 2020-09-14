حقائب يد بطبعات الحيوانات موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - تشكل طبعات الحيوانات مصدر إلهام لأشهر المصممين حيث ينعكس ذلك على تصميماتهم ،لا سيما المخصصة للأزياء الجاهزة.

شاهدي مجموعة من موديلات حقائب يد مصممة بهذه الصيحة الجريئة والفخمة واختاري منها ما يعزز أناقتك على مدار اليوم.



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شنط فخمة لإطلالات المكتب بطبعات الحيوانات



Ulla Johnson



زيني إطلالة المكتب الكلاسيكية بواحدة من حقائب الـ Tote الكبيرة المطبعة بالنقوشات البرية، نسقي حقيبة يولا جونسون Ulla Johnson المطبعة بجلد الأفعى والمزودة بيد قصيرة وسلسال ذهبي طويل مع البدلات السوداء أو القميص الأبيض والبنطال البيج أو اعتمدي حقيبة فندي Fendi مع البدلات السوداء والرمادية، نسقي مع الموديلين حذاء أسود مدبب اختارية بكعب عريض ليسهل عليكِ الحركة خلال نهار عمل طويل.









شنط كتف لإطلالة شبابية بالنقوشات البرية



Tory Burch

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اكملي اطلالتك الكاجوال المؤلفة من الجينز الواسع عالي الخصر والتيشيرت أحادي اللون بحقيبة كتف صغيرة ارتديها عبر الجسم بطريقة الـ Cross، أحببنا الحقيبة الصغيرة المصممة بجلد التمساح من لونشان Longchamp وحقائب توري بورش Tory Burch المزودة بأحزمة طويلة يمكن تعديلها بحسب طولك.

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شنط للسهرة لإطلالة فخمة موضة خريف 2020

Dries Van Noten



استعيضي عن الحقائب المغلفة بالتطريز والترتر بالحقائب الكلاتش المصممة بجلود منقوشة بأشكال جلود الحيوانات، رصدنا لدى داريس فان نوتن Dries Van Noten حقيبة برغندية مزدانة من الأمام بقفل ذهبي كبير كما أحببنا الحقيبة السوداء اللامعة من مجموعة إرديم Erdem والتي تميزت باليد القصيرة التي تمكنك من حملها على الذراع لتترك ليديكِ حرية الحركة.

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