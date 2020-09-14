مايا مرسي تحقق حلم "سيدة القطار" بتجهيز حديقة المدرسة التي تعمل بها

علاقات و مجتمع
أعلنت الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، اعتزام المجلس تجهيز حديقة المدرسة التي تعمل بها صفية إبراهيم المعروفة إعلاميًا بـ "سيدة القطار" بناءًا على طلب من الأخيرة.
وأضافت الدكتورة مايا بهذا الشأن، أن حديقة المدرسة بالكامل سيتم تجهيزها فى أقرب وقت وسوف يطلق عليها اسم "حديقة صفية" حتى يتذكر الجميع هذا الموقف المشرف للسيدة صفية.
وأضافت الدكتور مايا مرسي، أن السيدة صفية ابراهيم تحلم أن يعود التكليف مرة أخرى بكلية التربية وألا يكون بمسابقة أو إعلان، وأن يعمل جميع خريجى كلية التربية فى مهنة التدريس ، فالمدرس قيمته عظيمة جداً.
رسميا.. ضم سيدة القطار لعضوية فرع "القومي للمرأة" بمحافظة الغربية
واستقبلت صباح اليوم الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة بمقر المجلس السيدة صفية إبراهيم، لتكريمها على الدور الذي قامت به في الدفاع عن مجند بالقوات المسلحة.
وبدأ اللقاء بترحيب الدكتورة مايا مرسى بالسيدة صفية وتقديمها باقة ورد ودرع المجلس، تكريماً لها على موقفها العظيم، قائلة: "أنا أعتبر السيدة صفية اليوم أنها ست ستات مصر، أراها المربية العظيمة التى أسعدت قلوب المصريين رجالا ونساء، وفرضت حالة من البهجة ورفعت رأس سيدات مصر".
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