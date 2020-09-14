ديانا كرازون تكشف كواليس زفافها في ظل كورونا: اليوم رح ندخل حياة جديدة

علاقات و مجتمع

قبل 7 أشهر، احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرازون، بعقد قرانها على الإعلامي معاذ العمري، من خلال مشاركة متابعيها لقطات من الحفل إذ أظهرت بادرت بوضع صور الدبل التقليدية، حيث أظهرت يدها وفيها خاتم الزفاف، وظهرت كذلك يد زوجها وهو يضع دبلة سوداء.

وقبل ساعات من حفل زفاف الفنانة اليوم، شاركت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، كواليس الحفل، من خلال ظهورها برفقة الإعلامي معاذ العمري، قائلةً "بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".

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وتابعت ديانا كرازون، خلال منشورها "احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام.. كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيد".

وكانت ديانا كرازون، قد أعلنت ارتباطها بالإعلامي الأردني معاذ العمري، قبل أشهر، مع تسريب الخبر من الكثير من المحبين، حيث قالت إنها قررت الإعلان عن عقد القران، لأنها لم تجد مفرا من أن تعلن عنه.