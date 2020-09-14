زوج يعلق منشورات بحثاً عن أسرته المختفية: مش لاقي مراتي وعيالي

علاقات و مجتمع

منذ 24 يوماً، اختفت زوجته وأبناؤه ولم يعد لهم أثر، بحث عنهم فى كل مكان ولم يصل إليهم، يحكى على عبد السلام، من المنوفية، أنه جاء إلى القاهرة هرباً من إيصال أمانة كتبه على نفسه، فى ظل الظروف المادية الصعبة التى يعانيها، وفى أحد الأيام وتحديداً فى أغسطس الماضى، فوجئ باختفاء زوجته وأولاده فى ظروف غامضة.

عاد "عبدالسلام" إلى منزله بعد رحلة عناء طويلة في شوارع القاهرة، كان يبحث عن عمل يعينه على مصاريف أسرته، نادى على زوجته وأبنائه فلم يجيبوا، هرول فى أركان المنزل هنا وهناك، فلم يسمع لهم صوتاً: "كنت قاعد فى شقة أنا ومراتى وعيالى الاتنين، سبتهم ونزلت أدور على شغل عشان أقدر أجيب مصاريفنا لأن ماحدش بيرضى يشغلني عشان إعاقتى، ولما رجعت مالقيتهمش في الشقة".

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"عبدالسلام": سبتهم ونزلت أدور على شغل رجعت مالقتهمش

يحكى أنه رحل من مسقط رأسه إلى القاهرة للهرب من الديون التى تراكمت عليه بسبب تزويج شقيقته، وبعد الاستقرار فى شقة جديدة بالمنشية فى مدينة حلوان، ذهب للبحث عن عمل وعند عودته، لم يعثر على زوجته، فاطمة عادل وابنيه، يجلس "عبدالسلام" بمفرده في بيته، سأل الجيران وتحرك في جميع المناطق المجاورة له دون فائدة: "لما سألت عليهم الجيران قالوا لي نزلوا بعدك بساعة، فضلت أسأل راحوا فين ماحدش دلني، بقيت باجري وأتحرك هنا وهناك عشان أشوفهم، ومافيش فايدة".

يعانى "عبدالسلام" من شلل أطفال، وبالرغم من ذلك تحرك في كل مكان للعثور على أسرته، ذهب إلى المترو، ثم إلى الشوارع، بحسرة وقلة حيلة يقول: "تعبت من كتر ما بدور ورجلي ورمت، مش قادر أمشي عليها ولا أتحرك، بقالي كام يوم قاعد مش بادور، نزلت منشور على الفيس بوك ولسه ماحدش دلّني عليهم، في حد قالي إنه شافهم في مترو الجيزة، نزلت المترو طول اليوم ببص هناك وهناك، بس مالهمش أثر".

لم يحدث خلاف بينه وبين زوجته قبل الواقعة، والحياة بينهما كانت هادئة: "عمري ما زعلتها ولا حصل بينا مشاكل، هي بس قلة الشغل، بأقولها استحملي شوية وهاتفرج، إنتي عيشتي معايا على الحلوة والمرة".