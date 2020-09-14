نهاد أبو القمصان: السوشيال ميديا أصاب البعض بـ"مرض الشهرة"

علاقات و مجتمع

أكدت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، استيائها من استغلال الأطفال للتربح، وذلك تعليقا على فيديو اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، حول فيديو المقلب في طفلتهما إيلين.

وقالت أبو القمصان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، إن السوشيال ميديا لها تأثير في واحدة من المشكلات وهي حب ومرض الشهرة وكسب الأموال.

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وتابعت، أن هناك الكثيرين ممن يستغلون أنفسهم وغيرهم للتربح من هذه الوسيلة، وأخرها كانت واقعة أبوين يوتيوبر قاما بفزع وتخويف ابنتهما على أساس أنها مادة للضحك والكوميديا.

وواصلت، "استغلال الطفل في مثل هذه الظروف جريمة يعاقب عليها القانون، موضحة أنه في مثل تلك القضايا يتم النظر إلي وجهتين الجانب العقابي والجانب التأهيلي والتربوي".

ونوهت، "هننقذ الطفلة هنوديها فين وأهلها عايشين ومقتدرين"، معلقة على تصريحات المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشيرة إلي أن في تلك القضية يجب إنقاذ الأباء وهذا من خلال التدريب والتعديل السلوكي إلي جانب العقاب، وأنه يجب التعامل مع الوضع بشكل مختلف.

وأشارت، إلي أن القضية ليست قضية عقابية فقط وإنما لا يوجد حماية للضحايا، وبموجب القانون ليس هناك نص واضح للطفل في مثل تلك القضايا لحمايته، مشددة على أنه يجب أن نهيئ المجتمع والزوجين على كيفية استقبال الطفل والتعامل معه.