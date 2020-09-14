صور.. يوسف الشريف وإنجي علاء يخطفان الأنظار بإطلالة رومانسية ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

اختارت الكاتبة والاستايلست إنجي علاء أن تحتفل بعيد ميلاد زوجها الفنان يوسف الشريف، في أجواء رومانسية على الشاطئ في إحدى القرى بالساحل الشمالي.

ونشرت إنجي الصور على حسابها عير موقع "تويتر" وظهرت بإطلالة ناعمة وهي ترتدي فستانا طويلا كت بيبي بلو مصنوع من الدانتيل من أعلى وأسفل ومن المنتصف من الليكرا تناسب مع أجواء المكان الصيفية.

واعتمدت إكسسوارات بسيطة ملائمة للفستان الرقيق، كما اكتفت بترك شعرها الأسود منسدلا على كتفيها، بينما ارتدى "الشريف" قميصا أبيضا، ونسقه مع شورت أسود مزين بطبعات بيضاء.

وعلقت إنجي على الصور قائلة: "كل سنة وانت طيب وبخير وسعيد يا حبيبي، عقبال سنين جاية كتير وسعيدة عليك محقق فيها كل أحلامك، وربنا يخليك ليا وللولاد ولجمهورك".