رسميا.. ضم سيدة القطار لعضوية فرع "القومي للمرأة" بمحافظة الغربية

علاقات و مجتمع

استقبلت صباح اليوم الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة بمقر المجلس السيدة "صفية إبراهيم" المعروفه إعلاميا بـ"سيدة القطار" لتكريمها على الدور الذي قامت به في الدفاع عن مجند بالقوات المسلحة.

وقد بدأ اللقاء بترحيب الدكتورة مايا مرسى بالسيدة صفية وتقديمها باقة ورد ودرع المجلس، تكريماً لها على موقفها العظيم، قائلة: "أنا اعتبر السيدة صفية اليوم أنها ست ستات مصر، أراها المربية العظيمة التى أسعدت قلوب المصريين رجالا ونساء، وفرضت حالة من البهجة ورفعت رأس سيدات مصر.. هى بحق عظيمة من عظيمات مصر فى دفاعها عن الجندى الخلوق المحترم.. لا توجد كلمات تعبر عن هذا الموقف النبيل غير أنك شرفتى سيدات مصر بإحساس الأمومة العالى عندك، وأنك اعتبرتى الجندى من ابنائك ولم ترضى له كسرة النفس والإهانة، وتكريمك اليوم هو أبسط رد مننا جميعا عليكى يا بنت الأصول"، وأضافت قائلة: "ستات مصر جدعة أوى وبمليون ست".

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أنه صدر قرار من المجلس بضم السيدة صفية إبراهيم لعضوية فرع المجلس بمحافظة الغربية، وهذا تكريم بسيط من المجلس وأعضائه، وعبرت عن أملها أن تراها فى المجالس المحلية أو البرلمان، بعد الشعبية الكبيرة التى حصلت عليها مؤخرا.

وأضافت رئيسة المجلس، أن السيدة صفية إبراهيم نموذج مشرف للمرأة المصرية التى دائما تفكر فى إسعاد من حولها، لافتة إلى أنها خلال حديثها المسبق معها وبسؤالها عن حلمها، قالت إنها تريد تجهيز حديقة المدرسة التى تعمل بها حتى تكون مكان آمن يلعب به الأطفال، وأعلنت الدكتورة مايا مرسى اعتزام المجلس تجهيز الحديقة بالكامل وفى أقرب وقت وسوف يطلق عليها اسم "حديقة صفية" حتى يتذكر الجميع هذا الموقف المشرف للسيدة صفية.

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كما وجهت الدكتورة مايا مرسى تحية تقدير واحترام وشكر لزوج السيدة صفية المحترم الأصيل الفخور بزوجته، مؤكدة أنه نموذج مشرف للرجل المصرى الداعم والمساند لزوجته.

وفى كلمة السيدة صفية إبراهيم قالت: "أنا حسه إنى بحلم، ولو كان حد قالى من أسبوع إنى هقابل الدكتورة مايا مرسى وكبار قيادات الدولة واتكرم منهم مكنتش هصدق"، وظلت تردد: "هذا من فضل ربى وما جزاء الإحسان إلا الإحسان".

وأضافت: "أنا جبرت بخاطر المجند عبدالله وربنا جبر بخاطري، ومكنتش هسامح نفسى أبداً لو كان نزل من القطر مكسور النفس " ، وتابعت "أنا بكيت على الجندى لأن الإهانة صعبة والجندى مؤدب جدا وسمع كلامى على طول ورجع مكانه وصمم يدفع لى الفلوس".

وفى ردها على على ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعى أن الموضوع عادى وأخذ أكبر من حجمه قائلة: "اللى يقدر يمنع نعمة ربنا عنى يقطعها".

وبسؤالها عن أحلامها، قالت السيدة صفية ابراهيم انها تحلم أن يعود التكليف مرة أخرى بكلية التربية وألا يكون بمسابقة أو اعلان ، وأن يعمل جميع خريجى كلية التربية فى مهنة التدريس ، فالمدرس قيمته عظيمة جداً. .واختتمت كلمتها بتوجيه رسالة الى شباب وفتيات مصر قائلة :"مصر عظيمة وبلد خير بيكم وليكم".

وقدمت الدكتورة مايا مرسى تحية تقدير واحترام الى الجيش المصرى وجميع جنود مصر، الذين يقومون بحماية الوطن، وتحية حب وتقدير إلى الأمهات التى تربى الأبطال وإلى زوجاتهم، قائلة: "القوات المسلحة هى خط الدفاع الأول عن الوطن، والشرطة المصرية خط الدفاع الثانى، والمرأة المصرية خط الدفاع الثالث".

وأشادت رئيسة المجلس بدور الإعلام المصرى المحترم فى تغطية هذه الواقعة، متمنية استمرارهم فى تسليط الضوء على النماذج الإيجابية المشرفة للمرأة المصرية.