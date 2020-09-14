القومي للطفولة: المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه في انتظار أحمد حسن وزينب

ماما

أعلن صبري عثمان مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن ما حدث من اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بشأن فيديو المقلب في طفلتهما إيلين، إساءة وسوء معاملة واستغلال تجاري لطفلة، وجريمة عقوبتها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، تصل للسجن المؤبد وغرامتها 500 ألف جنيه، لأن الجريمة وقعت من الأب والأم ضد طفل.

Advertisements

وكشف عثمان عن تفاصيل التقدم ببلاغ ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بشأن فيديو المقلب في طفلتهما إيلين، والذي تضمن تلوين زينب وجهها باللون الأسود، والاقتراب من ابنتها النائمة، التي استيقظت على ملامح مختلفة لوالدتها، ما تسبب في دخولها في بنوبة بكاء شديدة، وسط ضحكات الأم.

وقال صبري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، إن الفيديو يعد استمرارا للاستفزاز وحالة الاستهتار من الأب والأم، في ظل الوضع متكرر، مضيفًا أن البحث عن الشهرة والمال والكسب السريع هدفهم الأساسي، وللأسف القناة تلقى رواجا ومشاهدة ويجنيان المال على حساب ابنتهما.

وتابع: "هذا مسلسل جديد من حالتهم السيئة، وللأسف هؤلاء يجنون أرباحا على حساب الطفلة والمجتمع، والواقعة مخالفة للقانونين".