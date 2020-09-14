معرض لوحات لنساء عاريات يمنع دخول امرأة بسبب صدرها المكشوف

علاقات و مجتمع

فوجئت امرأة بمنعها من دخول أحد أرقى المعارض الفنية، لارتداءها فستاناً مكشوفاً على الصدر.

ووفقًا لصحيفة "CNN" الأمريكية، فإن السيدة التي تُدعى "جين" تلقت اعتذاراً بعد مشاركتها تفاصيل الحادث عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، عبر متحف "أورسيه" (Musee d'Orsay) في باريس من خلال تغريدة له على "تويتر" عن أسفه، وذلك بعد اتهام امرأة تُدعى "جين" المتحف عبر "تويتر" بـ"المعايير المزدوجة"، إذ أنه يحتضن بعض أشهر اللوحات الفنية العارية في العالم.

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وشاركت "جين" صورة لنفسها التُقطت في اليوم ذاته، مؤكدة إنها مُنعت في البداية من الدخول أثناء زيارة متحف "أورسيه" مع صديقة خلال يوم دافئ في العاصمة الفرنسية، وبعد استفسارها عن سبب عدم السماح لها بالدخول، أشار موظفو المتحف إلى كشف الفستان عن صدرها، وتركها ذلك وهي تشعر بـ"الإحراج بشكل مؤلم".

وقالت "جين"، إن الموظفين أشاروا إلى أن "القواعد هي قواعد"، وأنها ستحتاج إلى تغطية نفسها قبل الدخول إلى المتحف: "لا أرغب في ارتداء سترتي لأنني أشعر بالهزيمة، والإكراه".

وأشارت صديقتها التي رافقتها إلى أن الفستان كشف عن بطنها، ثم تساءلت عن سبب التمييز ضد "جين" فقط.

ووافقت "جين" في النهاية على ارتداء سترتها، وتم السماح لها ولصديقتها بالدخول، وفقاً لما ذكرته.

وتابعت "جين" قائلةً، إن المتحف تضمن لوحات فنية ومنحوتات لنساء عاريات، وأشارت إلى ارتداء الزائرات الأخريات ثياباً مكشوفة: "أنا لست عبارة عن ثديين فقط، أنا لست مجرد جسد، ولن تكون معاييركم المزدوجة عقبة أمام وصولي إلى الثقافة والمعرفة".

وتنص الإرشادات الموجودة في موقع المتحف الإلكتروني على أنه يمكن منع دخول زائر يرتدي أزياء غير ملائمة، إلا أنها لا تحدد نوع الملابس بشكل أدق.