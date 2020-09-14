رئيسة "قومي المرأة" ومحافظ القاهرة يشهدان احتفالية توزيع شهادات ”أمان” بالأسمرات

علاقات و مجتمع

شهدت الدكتوره مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مساء أمس الأحد، احتفالية توزيع 3 آلاف شهادة "أمان" لسيدات حى الأسمرات والتي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع محافظة القاهرة، بحضور الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس ومقررة لجنة الصحة والسكان، والسفيرة سناء عطا الله مقررة فرع المجلس بالقاهرة وعدد من أعضاء الفرع وعدد من المسئولين بمحافظة القاهرة.

فى البداية توجهت الدكتوره مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة باسمى معانى الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة العظيمة في توفير حياة كريمة للمواطنين بهذا المستوي المتميز، معبرة عن سعادتها بالتطور الحادث في حي الأسمرات والذي يشهد تقدماً ملحوظاً يوماً بعد يوم.

وأشارت رئيسة القومي للمرأة، أن الدولة المصرية قد قامت بجهد متميز عندما استطاعت نقل الاهالي من العشوائيات إلي أماكن آمنة والمساعدة في إحداث تطور في البيئة التى يعيش بها الاهالي داخل حي الاسمرات، قائلة: "إن هذا السكن ليس جدران أسمنتية فقط ولكن يشمل تطوير للبشر، فهذا الحي بكل مفرداته كان له بالغ التأثير على الأسر المقيمة فيه وبالأخص المرأة والطفل، وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن شهادة أمان المصريين هى مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأمين على العمالة غير المنتظمة، وهى هدية مستمرة من سيادته للمرأة المصرية بدءا من عام المرأة المصرية 2017.

وأكدت الدكتوره مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة كان من أوائل المؤسسات التي دخلت في الأسمرات منذ أن كان حلما حتى اصبحت واقعا ملموسا، وتوجهت بالتحية إلى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة لتعاونهم المستمر مع المجلس بحى الأسمرات.

Advertisements

كما توجهت بالشكر إلى كل من الدكتورة احلام حنفي ونشوى الحوفي عضوتا المجلس، إلى جانب أعضاء فرع القاهرة والأمانة العامة بالمجلس للمجهود الذي يقومون به للمساعده الأهالي وتوعيتهم في جميع المجالات.

وأكدت الدكتورة أحلام حنفى عضوة المجلس ومقررة لجنة الصحة والسكان أن المجلس كان متواجدا منذ اللحظة الأولى بحى الأسمرات، واستطاع عن طريق حملات التوعية التى قام بها لنشر الوعى واحداث تغيير إيجابى للأهالي في جميع المجالات ومساعدتهم في التعايش والتأقلم مع البيئة الجديدة التى تم نقلهم إليها.

وقام المجلس بمساعدة السيدات والرجال في استخراج بطاقة الرقم القومي بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية لمساعدتهم في الحصول على الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين.

من جانبه أشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن هذه المبادرة الخاصة بتوفير شهادات أمان عن طريق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع عدد من البنوك المصرية الوطنية تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة توفير كل الدعم للمراة المصرية.

وثمن محافظ القاهرة الدور الذى يقوم به المجلس القومي للمرأة برئاسة د.مايا مرسي مشيدًا بالجهد الذى يبذله المجلس في جميع محافظات الجمهورية وخاصة في محافظة القاهرة من أجل تمكين المرأة وتعزيز دورها ودعمها وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية في ضوء الحراك السياسي والمجتمعي الذى يشهده الوطن حاليًا.

وفى ختام الاحتفالية قامت الدكتورة مايا مرسي واللواء خالد عبد العال والدكتورة احلام حنفى بتسليم شهادات أمان لسيدات حي الأسمرات.