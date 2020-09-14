الامارات | محمد سامي يلجأ إلى النيابة لإنقاذه من "اتهامات التحرش والإبتزاز"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد تصاعد اتهامات المخرج محمد سامي بالتحرش بفتيات كثيرات مقابل العمل بالتمثيل، تقدم المحامي شعبان سعيد ببلاغ رسمي للنائب النائب بصفته وكيل المخرج محمد سامي، بسبب قيام مجهول بانتحال صفة المخرج محمد سامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وانشاء صفحة وهمية باسمه، لاستقطاب فتيات راغبات في دخول عالم الفن ويطلب منهم صوراً خاصة، يقوم لاحقا بابتزازهن.

وأكد مخرج " البرنس" في البلاغ أنه بصفته مخرج مشهور واسمه محل ثقة للجميع فكان انتحال اسمه وصفته وسيلة سهلة للنصب باسمه والابتزاز، والتمس سامي من النيابة العامة التحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونا.

ويستعد المخرج محمد سامي حاليا لفيلمه الجديد "العميل صفر" الذي يقوم ببطولته الفنان أكرم حسني من تأليف وائل عبد الله والمقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث عاد سامي لاستكمال التحضيرات بعد فترة من التوقف لعدم جاهزية السيناريو.

ويستعد سامي لمسلسله الرمضانى الجديد "نسل الأغراب" الذي يكتبه ويخرجه للعرض في شهر رمضان 2021 ويجمع فيه النجمين أحمد السقا وأمير كرارة ويشارك في بطولته مي عمر، أحمد السعدني، فردوس عبد الحميد، نرمين الفقي، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، عماد زيادة وعدد آخر من الفنانين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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