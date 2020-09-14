5 معاطف اعتمدتها النجمات عام 2020 بتصاميم وخامات مُتنوِّعة

اعتمدت النجمات هذا العام مجموعة من المعاطف الأنيقة التي تلهم كل امرأة بالأسلوب الذي يناسبها، خاصة أن الموضة قدمت تصاميم وخامات متنوعة جميعها تتفق في أناقتها، وإذا كنتِ تخططين لشراء معطف جديد، عليكِ أولا المرور بين اختيار النجمات العالميات، خاصة أنهن يعشن في أجواء باردة تتطلب معطفا أنيقا يحقق الدفء.

بريانكا شوبرا تختار معطفا من الكاروهات

تعدّ مربعات الكاروهات من الصيحات الرائجة هذا العام، ولكن عادة ما نذهب إلى سترة أو تنورة من الكاروهات، أما نجمة بوليود بريانكا شوبرا فاعتمدت معطفاً من نسيج التارتان أو الكاروهات، واختارت مزيجا لونيا عصريا جمع بين الأصفر والأسود ودرجات من الرمادي الداكن، و نسقته مع بنطلون بخصر عال ومزين بحزام بطريقة الـpaper bag.

كيندال جينر تعتمد معطفا أكثر عصرية

أما عارضة الأزياء كيندال جينر فاعتمدت معطفا من الجلد و الفرو معاً، واختارت اللون الأخضر الفاتح، و نسقته مع جينز أزرق وحذاء رياضي ضخم، وتعد هذه الإطلالة مميزة وعصرية ربما لا تجرؤ كثير من النساء على هذا المزيج العصري المزيّن بلمسات كلاسيكية، مثل الياقات السوار الفرو.

فيكتوريا بيكهام تختار نقشه الفهود

من الصيحات المتصدرة الموضة أيضاً هذا العام، هي صيحة نقشة الحيوانات، والتي تقتصر عادة على الفساتين والأحذية والحقائب، أما مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، المعروفة باختياراتها العصرية، فاعتمدت معطفا مرقطا بنقشة جلد الفهد ونسقته مع بنطلون أسود بأرجل فضفاضة، مع توب برقبة طويلة من الأسود أيضاً.

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معطف الـpear اختيار اتفقت عليه أكثر من نجمة

أما خامة الـpear التي توفر الدفء والراحة بسبب موديلاتها الفضفاضة، فكان اختيارا اعتمدته أكثر من نجمة، على رأسهن عارضة الأزياء جيجي حديد، وكايلي جينر التي اختارت جاكيت قصيرا من نفس الصيحة، ونسقته مع بنطلون من اللاتكس اللماع باللون الأحمر، وأخيراً النجمة إلسا هوسك التي اعتمدت معطف pear باللون البيج الداكن، من توقيع علامة ماكس مارا Max Mara.

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