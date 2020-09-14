رانيا فريد شوقي تكشف عن هوايات والدها الراحل: البوكس والسباحة والشيش

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن الهوايات الذي كان يفضلها والدها الراحل، ويقضي معظم أوقاته بها، من خلال نشر صورة له عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الفنان الراحل خلال الصورة التي شاركته فيها ابنته وهو يمارس رياضته المفضلة وهى "البوكس".

وأرفقت رانيا تعليقًا كشفت من خلاله الهوايات الذي كان يشغل فيها والدها وقت فراغه بجانب التمثيل، قائلة "الرياضة بالنسبة له كانت أساسية.. البوكس والسباحة والشيش والكورة".

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كيف تحدثت رانيا فريد شوقي عن والدها

علاقة صداقة من نوع خاص جمعت بين الأب فريد شوقي وابنتة رانيا، وظهرا وكأنهما "فولة وانقسمت نصفين".

وكانت قد حلت الابنة ضيفة على برنامج "معكم"، مع الإعلامية "منى الشاذلي"، وتحدثت عن طبيعة العلاقة بينها وبين والدها، وقالت إنها تحمل الكثير من صفات والدها الراحل، لدرجة أنه كان يقول لها "أنا بشوف نفسي فيكي"، أما والدتها ‏فكانت تخبرها دائمًا أنها ووالدها "فولة وانقسمت نصفين"، وزوجة والدها السابقة الفنانة هدى سلطان، كانت تقول لها: "يخرب ‏عقلك أبوكي بالظبط"، لما يتشابهان فيه من صفات.‏

"فريد شوقي مش هيتكرر"، بهذة العبارة تغزلت الفنانة في والدها على المستوى الشخصي والفني، قائلة "فريد شوقي خدم المجتمع المصري، وخدم الفن المصري، كل الشعوب العربية بتحبه وتناديني بيا بنت الغالي، جيله ماعملش فلوس لكن عمل تاريخ".