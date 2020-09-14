لأول مرة في تاريخ المملكة.. قصة سعودية تترشح لرئاسة فريق رياضي

علاقات و مجتمع

بالتزامن مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ولأول مرة في السعودية، أعلنت مواطنة من منطقة الجوف، ترشحها لرئاسة ناد رياضي في المنطقة بتقديم ملف تقدمها.

ووفقا لروسيا اليوم، تنتظر السيدة عواطف السهو، موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية لنادي "القلعة"، متمنية أن تكون أول سيدة سعودية تتولى هذا المنصب.

Advertisements

وفي تصريحات تلفزيونية محلية، أكدت السهو، التي باتت أول سيدة تتقدم إلى كرسي رئاسة ناد رياضي، أن المرأة السعودية قيادية وقادرة، "سأثبت هذا الشيء عند استلامي منصب رئاسة نادي القلعة".

واستكملت: "الفكرة كانت قديمة، وتجددت لدي الرغبة في الترشح، وواجهتني صعوبات كثيرة في المجتمع، منها من الرسائل، ومنها من المغردين، وهذا طبيعي في كل شيء، وكل إنسان سيواجه صعوبات في أي خطوة يخطوها".

وأوضحت: "بعد انتهاء فترة تكليف زوجي أحمد السهو رئيس نادي القلعة السابق، ناقشت معه الموضوع، وكشفت عن رغبتي في ترؤس ناد رياضي، فكان من المشجعين والداعمين".

وتستكمل :"قالي لي بمجرد انتهاء فترة التكليف، تقدمي للترشح وبالفعل ترشحت، وإن شاء الله ننتظر النتائج، وأعد بإذن الله جماهير النادي بتغيير جذري بالنادي في حال ترشيحي".