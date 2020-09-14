عبدالله رشدي يدافع عن رضوى الشربيني في أزمة الحجاب: كلمات حق جريئة تستحق الدعم

علاقات و مجتمع

دافع الداعية عبدالله رشدي عن الإعلامية رضوى الشربيني، في أزمتها المثارة مؤخراً بشأن الحجاب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

"رشدي": لا لوم على رضوى الشربيني

وقال "رشدي": "شاهدت مقطعًا للمذيعة رضوى الشربيني، تدعو فيه للتمسك بما فرضه الله من الحجاب، وتشدُّ على يد نسائنا المُحتجباتِ، وتؤكد أن الالتزام بالحجاب عند الله خير من تركه".

ووصف حديثها بـ"‏كلمات حقٍّ جريئة تستحق الدعم"، متابعًا دفاعه عنها بقوله: "لا اللوم، لكنَّ بعضهم صارت دعوة الخير ثقيلةً على نفوسهم فيحاربون أهلها ولا يطيقون سماعها".

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حلقة رضوى الشربيني المثيرة للجدل

وأثارت الإعلامية رضوى الشربيني، خلال الساعات الماضية ضجة كبيرة عقب حديثها عن الحجاب، بعد توجيهها رسالة لإحدى الفتيات فكرت في نزعه، بعد سنوات من ارتدائه.

ووجهت "الشربيني" رسالة خلال حديثها في برنامج"هي وبس"، المُذاع على فضائية "cbc سفرة"، قائلة "أوعي تقلعي الحجاب، المحجبة أحسن مني وأحسن من اللي مش محجبة 100 ألف مرة، المحجبة أحسن عند ربنا من غيرها، لأن اللي مش محجبة شيطانها أشد منها، فمتخليش شيطانها يأثر عليكي وتخلعيه".

بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأمس الأحد، فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات، وفق بيان مقتضب للمجلس.