إنجي علاء تحتفل بعيد ميلاد يوسف الشريف في أجواء رومانسية: ربنا يحقق أحلامك

علاقات و مجتمع

احتفلت مصممة الأزياء والسيناريست إنجي علاء، بعيد ميلاد الفنان يوسف الشريف الثاني والأربعين، في أجواء رومانسية، وسط الورود والشموع، من أمام إحدى الشواطئ أثناء قضائهما العطلة الصيفية.

وتغزلت مصممة الأزياء في زوجها، وشاركت عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عددًا من الصور أثناء حفل عيد الميلاد.

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وأرفقت إنجي تعليقًا على الصور التي شاركتها، موجهة رسالة لزوجها قالت خلالها، "كل سنة وانت طيب وبخير وسعيد يا حبيبي، وعقبال سنين جاية كتيرة حلوة وسعيدة عليك، محقق فيها كل أحلامك، وربنا يخليك ليا وللولاد ولجمهورك".

يُذكر أن آخر أعمال إنجي علاء، هو الأزياء الخاصة بمسلسل "النهاية"، بطولة زوجها الفنان يوسف الشريف.