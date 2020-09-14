طُرق تنسيق التنورة الميدي والطويلة على طريقة فانيسا هادجنز

تعدّ التنانير على مختلف أنواعها لا سيما الميدي منها والماكسي، من صيحات الموضة الكلاسيكية التي تعتمدها كل النساء في مناسباتهن المختلفة، ولهذا وفي كل موسم نشاهد أجمل تصاميم التنانير على منصات عروض دور الأزياء العالمية، واليوم جمعنا لك طرق تنسيق التنورة الميدي والطويلة على طريقة فانيسا هادجنز.



فانيسا هادجنز من أكثر النجمات الشابات شهرة، وعلى الرغم من سنها الصغيرة غير أنها استطاعت أن تثبت نفسها في هوليوود وفي العالم من خلال الأدوار التي لعبتها ومن خلال اطلالاتها المميزة وأسلوبها البوهيمي في الموضة الذي ميزها عن غيرها من نجمات جيلها، فهي تمتلك نمط خاص جداً تعتمد فيه على الأسلوب البوهيمي كما ذكرنا لك مع لمسات من الأناقة والعصرية في آن معاً، وخياراتها من الأزياء دائماً ما تكون منوعة ومستوحاة من الفكرة ذاتها، وكثيراً ما نراها في تنسيقات في التنانير الميدي والماكسي التي تختارها بأقمشة معرقة أو بألوان حيوية وأحياناً بدرجات حيادية أو هادئة.



وتنسق مع هذه التنانير القمصان الناعمة أو التوبات الأنيقة مثل الكورسيه أو الـ cropped top، وبشكل عام حسب الموسم تنسق مع التنانير اما الصنادل ذات الكعب العالي المستوحاة من حقبة السبعينات أو أحذية الكاحل الجلدية أو الصنادل من دون كعب.

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