مكرونة بالجبنة الشيدر

كتب: هن - 08:52 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020

تعتبر المكرونة بالجبنة الشيدر من الأطباق سهلة التنفيذ والتي يفضلها الصغار، ولذلك تقدم "هن" طريقة تحضيرها في المنزل. مقادير المكرونة بالجبنة الشيدر نصف كيلوجرام من المكرونة. Advertisements كوب ونصف حليب مكثّف. 3 أكواب جبنة شيدر مبشورة خفيفة أو متوسطة الملح. 3 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة. ملح. طريقة تحضير المكرونة بالجبنة الشيدر امزجوا المكرونة مع 4 أكواب ماء وملعقة كبيرة من الملح في إناء الطهي بالضغط، واضبطوا الإناء على الضغط العالي لمدة 4 دقائق. بعد سلق المكرونة بشكل جيد أضيفوا الحليب المكثف والزبدة وربع كوب ماء والجبنة الشيدر بالتدريج، مع التقليب المستمر حتى تذوب تماماً، وقدّموها ساخنة.

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