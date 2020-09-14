كتب: هن - 08:45 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020

قدم الشيف هشام السيد، طريقة عمل صينية ماكريل بالخضار، وذلك من خلال برنامجه "شبكة وصنارة" المذاع على قناة "CBC سفرة"، ويمكن تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة. مقادير عمل صينية ماكريل بالخضار سمك ماكريل طماطم مفرومة كزبرة مفرومة بقدونس مفروم ثوم مفروم بصل مفروم كمون ليمون مكعبات Advertisements كزبرة ملح وفلفل عصير ليمون زيت زيتون طريقة عمل صينية ماكريل بالخضار تقطع الطماطم، البصل، والليمون. يهرس الثوم وتقلب جميع المكونات ثم تضاف الخضرة. تخلط التوابل مع عصير الليمون، والملح والفلفل. تخلط جميع المكونات معا. ترص شرائح الليمون في الصينية. تحشى السمكة بحشوة الخضار مع التوابل. توضع فى الفرن على درجة حرارة 180 حوالي 10 دقائق.

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