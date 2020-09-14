طاهية شهيرة تكشف عن أفضل وصفة للحصول على أجنحة دجاج مقرمشة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

شاركت طاهية منزلية محترفة وصفتها المفضلة لأجنحة الدجاج اللذيذة وكيف تجعلها مقرمشة في كل مرة.

وكشفت كاسي التي نشرت وصفتها في مجموعة طهي أسترالية شهيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنها استخدمت مقلاة الهواء اليدوية لطهي أجنحة الدجاج واتبعت وصفة بسيطة عبر الإنترنت، وفق ما ذكر موقع "٢٤ الإماراتي".

وقالت كاسي " لقد أكلت أجنحة الدجاج المقرمشة هذه خمس مرات على الأقل في الأسبوعين الماضيين، أعتقد أنني أدمنت عليها".

الوصفة التي نشرته كاسي على مجموعة Cook It Real Good بسيطة للغاية، وتستخدم القليل من المكونات وتستغرق أقل من نصف ساعة لتكتمل.

ولتتبيل أجنحة الدجاج، يتم استخدام مزيج من الملح والفلفل ومسحوق الثوم والبيكنج باودر، ولكن قبل نقع الدجاج في التوابل الجافة، قالت كاسي إن من المهم تجفيف اللحم جيداً بمنشفة ورقية.

وقالت كاسي أيضاً إنها لم تستخدم أي زيت، واستخدمت مسحوق الخبز بدلاً من ذلك، وقامت بطهي أجنحة الدجاج على نار خفيفة ثم على نار عالية، حيث بدأت بالطهي على درجة حرارة 150 درجة مئوية لمدة 5 دقائق، ثم على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة، حتى أصبحت الأجنحة ناضجة ومقرمشة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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وأثارت هذه الوصفة إعجاب الكثير من مستخدمات فيس بوك، وقالت إحداهن إن الوصفة تبدو رائعة وستجربها قريباً، وأضافت أخرى "تبدو وصفة جيدة وشهية للغاية".

نصائح لعمل أجنحة الدجاج المقرمشة المثالية:

جففي الأجنحة جيداً على منشفة ورقية قبل إضافة التوابل

لا تستخدمي أي زيت، فالأجنحة تفرز الدهون أثناء الطهي

استخدمي البيكنج بودر وليس صودا الخبز، فهذا يساعد الدجاج على التحول إلى اللون البني ويتفاعل مع أي رطوبة متبقية

ابدأي الطهي على نار خفيفة، ثم انتهي على نار عالية، فهذا يساعد على جعل جلد الدجاج مقرمش ويصفي الدهون دون الإفراط في طهي اللحم.