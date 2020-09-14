صاحبة إفيه "ربنا رزقني بـ2 قصيرين".. لقطات من حياة عصمت محمود

علاقات و مجتمع

انتقلت للعمل في الكويت بمؤسسة البرامجي المشترك لدول الخليج العربية، حيث شاركت بدبلجة الرسوم المتحركة، وذلك قبل أن تعود إلى مصر مرة أخرى في التسعينيات، هي التي أسرت قلب عبدالمنعم إبراهيم، في فيلم "الوسادة الخالية"، فهي من القلائل في السينما اللاتي اشتهرن منذ أواخر الخمسينيات بتقديم أدوار صديقة البطلة التقليدية، هى الفنانة عصمت محمود.

ويتزامن اليوم 14 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنانة عصمت محمود الـ83، ويُقدم "هُن" أبرز المحطات في حياتها خلال السطور التالية.

عملت عصمت محمود فترة قصيرة في الإذاعة بعد تخرجها مباشرة من معهد التمثيل، ثم انتقلت للسينما، فكان أول ظهور لها من خلال فيلم "الوسادة الخالية" إلى جوار الراحل عبدالحليم حافظ ولبنى عبدالعزيز، وأحمد رمزي وعبدالمنعم إبراهيم،عام 1957.

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انتقلت للعمل في الكويت بمؤسسة البرامجي المشترك لدول الخليج العربية، حيث شاركت بدبلجة الرسوم المتحركة، وذلك قبل أن تعود إلى مصر مرة أخرى في التسعينيات، حيث شاركت في عدد من الأعمال منها همام في أمستردام، أميرة في عابدين، وذلك حسب الموقع المعني بالفنانين والأعمال الفنية "السينما".

شاركت في عدد من الأعمال منها همام في أمستردام، أميرة في عابدين، وذلك حسب الموقع المعني بالفنانين والأعمال الفنية "السينما".

اتقنت عصمت محمود دور الأم، فأجادت هذا الدور أمام الفنان محمد هنيدي، خلال فيلم "جاءنا البيان التالي"، فكان لها الإفيه الشهير، "ربنا رزقنى باثنين قصيرين فى بيت واحد".

وكانت توفيت الفنانة عصمت محمود، بعد معاناتها من أمراض الشيخوخة، عن عمر ناهز 82 عاما.