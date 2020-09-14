بنص القانون.. رانيا يوسف قد تواجه الحبس لنشرها صور رجال تتهمهم بالتحرش

علاقات و مجتمع

علق محمود البدوي المحامي بالنقض، على نشر الفنانة رانيا يوسف مجموعة صور لرجال، عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، موجهة لهم تهمة التحرش بها دون الإفصاح عن تفاصيل.

البدوي: تصرف رانيا يعرضها لمساءلة قانونية

وقال "البدوي" خلال حديثه لـ"هن"، إن ذلك قد يعرضها لمساءلة قانونية، موضحا أنه يمكن للأشخاص الذين نشرت صورهم بتقديم بلاغات للنيابة العامة ضدها بتهمة التشهير، لكونها لم ترفق مستندات تدينهم بالتحرش، ما يعرضها للحبس لمدة تتراوح بين 24 ساعة حتى 3 سنوات، وفقا لنص المادة رقم 171.

وأشار إلى أنها معرضة أيضا للاتهام بالسب والقذف بحسب المواد 303 و307 و308، التي تنص على توقيع غرامة لا تقل عن ألفين جنيها ولا تزيد عن 10 آلاف، مردفا: "لو اتنشرت كلمات فيها سب وقذف في الجرايد والمطبوعات الورقية، وفيها إيحاءات بتطعن في عرض الأفراد أو بتخدش سمعة العيلة هتكون العقوبة الحبس والغرامة مع بعض".

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واختتم حديثه بأن الفنانة لن تواجه تهمة التشهير في حالة نشر "شات" أو "التعليق" الذي يوضح ما حدث، "بس ده كافي برده، لإن الشات ممكن يكون مفبرك أو فوتوشوب ومحتاج جهات فنية ومختصة علشان تأكد منه"، ناصحا الفتيات التي تتعرض لتحرش عبر "سوشيال ميديا" بتقديم بلاغات في مباحث الإنترنت.

رانيا يوسف تنشر صورا جديدة لرجال: "افضحي متحرش"

عادت الفنانة رانيا يوسف، تنشر عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور المتحرشين بها عبر حساباتها "الانترنت".

وأظهرت القصص المصورة، بعض الرجال الذين وصفتهم الفنانة بالمتحرشين، مع ذكر أسمائهم، معلقة: "السكوت عن التحرش جريمة، افضحي المتحرش".

وهذه ليست الأولى التي تنشر فيها "رانيا" صور المتحرشين بها، فنشرت من قبل عدة صور تعود لبعض الأشخاص، منذ شهرين وتحديدًا، في 13 يوليو الماضي.