رضوى الشربيني في إطلالات غير تقليدية: بالحجاب وكيرلي ومن غير ميكب (صور)

لايف ستايل

"لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، اوعي تقلعي الحجاب انتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة" رسالة وجهتها الإعلامية رضوى الشربيني، خلال إحدى حلقات برنامجها "هي وبس".

حديث رضوى الشربيني أثار الانتقاد ضدها في تعليقات بعض متابعيها خاصة من غير المحجبات، وهو الأمر الذي قرر المجلس الأعلى للإعلام إحالتها للتحقيق، بحسب بيان مقتضب للمجلس.

ويرصد "هن" في هذا التقرير أبرز الإطلالات التي ظهرت بها "رضوى" وشاركت بها متابعيها:

بالحجاب

خلال إحدى فقرات برنامجها، وهي الفقرة المخصصة بالموضة، ظهرت "رضوى" بالحجاب، ونشرت صورتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "لعل رمضان السنة دي نكون أقرب من ربنا".

وعلقت "رضوى"، على الصورة التي ظهرت من خلالها بطرحة منقوشة، قائلة: "اترددت كتير وأنا بنزل الصورة دي.. وكنت عاوزة تكون أول صورة ليا لما ربنا يكرمني.. ويمكن كنت خايفة اتهامي بالتمثيل وادعاء الفضيلة.. بس أول مرة أحس الصورة معبرة للكلام اللي عاوزة أقوله".

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كيرلي

إطلالة غير تقليدية ظهرت بها الإعلامية رضوى الشربيني، وتحديدًا في شم النسيم، إذ ظهرت وهي بشعر كيرلي، بصحبة طفلتيها في حديقة واسعة ويلعبن سويًا.

من غير ميكب

وفي إحدى المرات، شاركت "رضوى"، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت من خلالها دون مساحيق التجميل أو تعديل على الصورة.

ونشرت "رضوى" صورتين لها أظهرا جمالها الطبيعي، معلقة على الصور: "من غير فلتر.. ولا ميكب.. ولا تركيب شعر.. فقط أحمر شفاه ورموش".

وأثارت صور رضوى الشربيني إعجاب الكثيرين من متابعيها كما أنها تفاعلت معهم بالرد: "إيه حلاوتك دي"، "أنتي قمرين"، "أحلى ألف مرة من غير كونتور".