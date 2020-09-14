طريقة عمل كفتة التونة المقلية

تحضير التونة على هيئة كفتة مقلية، يعد من الأطعمة غير الشائعة، إلا أنها تحظى بشعبية كبيرة، وسط بحث العديد من ربات البيوت عن طريقة الإعداد في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير "كفتة التونة بالبطاطس"، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدم برنامج على قناة "CBC سفرة":

مقادير كفتة التونة المقلية

علبة تونة

فلفل أسود

بطاطس

بصل أخضر

بقدونس

ملح

دقيق

شبت

بيض

بقسماط

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كزبرة جافة ناعمة

زيت ملح

كمون

كركم

طريقة تحضير كفتة التونة المقلية

- سلق البطاطس في مياه مغلية، ثم تصفيتها وهرسها.

- خلط البطاطس المهروسة على التونة.

- إضافة الشبت والبصل الأخضر والبقدونس المفرومين، والفلفل الأسود والملح والكمون والكركم والكزبرة الجافة الناعمة.

- تقطيع الخليط إلى كرات، ووضعها في الدقيق.

- وضع الكرات في البيض ثم البقسماط، وقليها في زيت مغلي.