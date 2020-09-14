لايف ستايل

طريقة عمل كفتة التونة المقلية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تحضير التونة على هيئة كفتة مقلية، يعد من الأطعمة غير الشائعة، إلا أنها تحظى بشعبية كبيرة، وسط بحث العديد من ربات البيوت عن طريقة الإعداد في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير "كفتة التونة بالبطاطس"، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدم برنامج على قناة "CBC سفرة":

مقادير كفتة التونة المقلية

علبة تونة

فلفل أسود

بطاطس

بصل أخضر

بقدونس

ملح

دقيق 

شبت  

بيض 

بقسماط

Advertisements

كزبرة جافة ناعمة

زيت ملح

كمون

كركم

طريقة تحضير كفتة التونة المقلية

- سلق البطاطس في مياه مغلية، ثم تصفيتها وهرسها.

- خلط البطاطس المهروسة على التونة.

 

- إضافة الشبت والبصل الأخضر والبقدونس المفرومين، والفلفل الأسود والملح والكمون والكركم والكزبرة الجافة الناعمة.

- تقطيع الخليط إلى كرات، ووضعها في الدقيق.

- وضع الكرات في البيض ثم البقسماط، وقليها في زيت مغلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة التونة المقلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا