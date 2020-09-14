"الستات ما يعرفوش يكدبوا" يناقش أسباب تغير الرجال بعد الزواج

علاقات و مجتمع

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ناقش برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومنى عبدالغني، حول الأسباب التي يمكن أن تجعل الأزواج تتغير بعد الزواج.

وقال محمد مصطفى، إن الرجل يتغير بعد الزواج من العشوائية للنظام ومن اللامبالاة لتحمل المسؤولية، وهذه التغيرات تحدث عقب الزواج مباشرة، وتستمر حتى ولادة الطفل الثاني، حيث يتلاشى الجانب العاطفي ويُستبدل بالجانب العقلاني، والتركيز في تفاصيل أخرى عن "اللاف ستوري" وتفكير في المستقبل بشكل أكبر، لافتا إلى أن السيدة هي "ترمومتر" تغيير هذه العلاقة لأن كل ما زاد التزاماتها تكون بعيدة عن زوجها.

وأشار أيمن خطاب إلى أن لديه ابنتين وزوجته تعمل وتحضر ماجستير في ملف معقد وهي الفيزياء النووية، مؤكدا أنه شجعها على استكمال الماجستير رغم رفضها، "الحياة مشاركة، وجه عليا وقت في أيام امتحاناتها التمهيدي كنت بحاول ألخص لها حاجات أنا مش فاهمها"، لافتا إلى أن والدته ربة منزل ووالده كان يعمل ترزي ليس معه شهادة، "معنديش حاجة اسمها أنا راجل البيت، أنا بخش أغسل مواعين مع مراتي وبعمل أكل كويس جدًا".