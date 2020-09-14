القومي للطفولة: جهات التحقيق تبحث حالة الطفلة إيلين ابنة أحمد حسن وزينب

علاقات و مجتمع

كشف مصدر داخل المجلس القومي للطفولة والأمومة عن قرار نيابة البساتين، فيما يخص الفيديو الأخير لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، بحق طفلتهما، الذي أثار غضب الكثيرين.

وجاء قرار نيابة البساتين الجزئية عقب التحقيق في بلاغ المجلس القومي للطفولة والأمومة، بتكليف أخصائي من خط نجدة الطفل، لتقديم تقرير بحث حول حالة الطفلة إيلين، بحسب ما ذكره المصدر لـ"هن".

واعتاد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب ارتكاب أفعال بحق طفلتهما تثير الغضب، في فيديوهات يبثوها وكان آخرها الفيديو الذي أوضح رعب الرضيعة من ملامح والدتها، إذ لونت وجهها باللون الأسود ودخلت الصغيرة في حالة بكاء وصراخ.

وأنهى اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، مجموعة فيديوهات أثارت استفزاز وغضب متابعينهما، لما يفعله الأبوان في حق طفلتهما "إيلين"، حيث أن هدفهما الوحيد هو التربح فقط، حتى إن جاء ذلك من خلال استغلال ابنتهما في تصوير تفاصيل يومية ومواقف غير لائقة.

مقلب مرعب

آخر الفيديوهات المثيرة للغضب، كانت بالأمس، إذ نشر الزوجين مقطع فيديو، ظهرت من خلاله الأم "زينب" بعدما لونت وجهها بالأسود، لتثير رعب ابنتها، التي دخلت في نوبة بكاء وصراخ، حينما رأت ملامح والدتها المرعبة، بينما دخل الأبوان في حالة ضحك شديد.

مقطع الفيديو الذي جرى تداوله بشكل موسع أثار غضب المتابعين الذي جاء في عدد من التعليقات منها: "لازم يتقبض عليهم"، "معقولة في أم تعمل كده".

أثناء الاستحمام

وفي مقطع سابق، صور أحمد حسن وزينب طفلتهما أثناء الاستحمام، بينما كانت مشاعر الرعب تسيطر على ملامحها، وهو ما أثار غضب الكثيرين الذين تساءلوا عن كيفية إظهار تفاصيل الحياة الشخصية للآخرين لجلب "اللايكات والشير".

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وأظهر مقطع الفيديو الذي بلغ مدته 10 دقائق، تجريد الأبوين لرضيعتهما "إيلين" لملابسها ووضعها في حوض الاستحمام وسط الصابون والماء، وفي مشهد آخر أظهر تجفيف شعرها بمجفف كهربائي.

ايلين تصرخ

ومن خلال إكسسوارات ذهبية وباروكة بشعر كثيف، حاول الثنائي تغيير شكل ابنتهما، وهو ما دفعها للصراخ، ونشرا ذلك في مقطع فيديو بعنوان: "غيرنا شكل بنتنا إيلين".

أثناء التطعيم

ومن أولى مقاطع الفيديو التي حرص الثنائي على نشرها، كان داخل مكتب الصحة، إذ وثق أحمد حسن وزينب، فيديو استخراج شهادة ميلاد طفلتهما وتطعيمها: "أخيرًا هنستلم شهادة ميلادها، عشان أحمد هيطلع لها جواز السفر، لأنه واعدنا بجولة سياحية بره مصر، وكنا مستنيين إيلين"، الأمر الذي أثار دهشة البعض الذين استنكروا إصرار أحمد حسن وزينب على نشر تفاصيل حياة طفلتهما الخاصة.