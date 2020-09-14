كتب: هن - 12:01 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020

تعتبر سلطة باذنجان بالرمان، من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين نظرًا لمذاقها الطيب والشهي والذي يفضله الأطفال، وتتفنن ربات البيوت في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل سلطة باذنجان بالرمان، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير سلطة باذنجان بالرمان رمان لوز محمص باذنجان مربعات مقلي خبز محمص مقطع مكعبات الصوص زبادي ثوم Advertisements ماء ملح وفلفل دبس الرمان خل للتزيين بقدونس مفروم دبس رمان طريقة تحضير سلطة باذنجان بالرمان - يرص الخبز، ثم تضاف المكونات المتبقية. - يضاف الصوص. -تزين بالبقدونس ودبس الرمان. الصوص - تخلط جميع المكونات معا.

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